Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς

Για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL, ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola αγωνίζεται στο «Paok Sports Arena» με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική αποστολή. Η ομάδα του Μάριου Μπατή, μετά την βαριά ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, σε μια από τις πιο επικίνδυνες έδρες του πρωταθλήματος, απέναντι σε έναν ισχυρό φέτος ΠΑΟΚ, που παλεύει για να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα. Οι Πατρινοί έχουν ρεκόρ 7-13 και ψάχνουν ένα μεγάλο διπλό, που θα τους διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες για πλασάρισμα στην πρώτη οχτάδα και τα Play Off. Εκτός αποστολής για τους «πορτοκαλί» παραμένει ο Ρομπ Γκρέι, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, καθώς και ο Αντώνης Καραγιαννίδης με ενοχλήσεις στη μέση. Αντίθετα, ενδέχεται να αγωνιστεί ο Χάμοντς μετά από δυόμιση μήνες εκτός δράσης. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο αντίπαλος

Ο ΠΑΟΚ διανύει μια μεταβατική σεζόν φέτος, αφού η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει εκτοξεύσει τις προσδοκίες των φίλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης, εν όψει όσων θα ακολουθήσουν. Φέτος, ο ”δικέφαλος του Βορρά” ξεκίνησε τη χρονιά με τον Γιούρι Ζντοβτς, τον οποίο διαδέχτηκε ο Παντελής Μπούτσκος, πριν αναλάβει από το καλοκαίρι ο Αντρέα Τρινκιέρι. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12-7 και δίνουν μάχη με τον Άρη για το πλεονέκτημα έδρας στα Play Off. Παράλληλα, έχουν μπροστά τους τον ημιτελικό του FIBA Europe Cup, με αντίπαλο τη Μούρθια την προσεχή Τετάρτη, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε ευρωπαϊκό τελικό.

Player to watch

Το όνομα του Πάτρικ Μπέβερλι αποτελεί, δίχως αμφιβολία, ένα από τα πιο ”εμπορικά” ονόματα της φετινής GBL, αφού ο Αμερικάνος γκαρντ έχει πραγματοποιήσει μια αξιοθαύμαστη καριέρα, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στο ΝΒΑ. Ο 37χρονος, ύψους 1,85 μ., πρώην ΝΒΑer, ήρθε στην Ελλάδα ως μια κίνηση που σηματοδότησε την μεγάλη επιστροφή του ΠΑΟΚ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πιάσει πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης. Μπαίνοντας στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, ο ΠΑΟΚ θέλει να δει την αναγέννηση του Μπέβερλι, ο οποίος τον τελευταίο μήνα δείχνει να αρχίζει να εγκλιματίζεται και ο Προμηθέας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην αντιμετώπισή του.

Προϊστορία

Σε 28 αναμετρήσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Προμηθέα σε όλες τις διοργανώσεις, οι Πατρινοί έχουν τη μερίδα του λέοντος (15-13) και θέλουν να την διατηρήσουν και μετά το αποψινό ματς. Στον αγώνα του Α’ Γύρου, οι Θεσσαλονικείς είχαν περάσει νικηφόρα από την Πάτρα με ανατροπή (73-75).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



