Ο πρωτογενής τομέας θύμα των πολιτικών

Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα όχι μόνο δεν αποδίδει αυτά που μπορεί στην εθνική οικονομία και στην ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά καταστρέφεται. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι τεράστιες και όμως κανείς από τα κόμματα δεν ασχολείται, εδώ και 45 χρόνια.

Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που μπορεί να είναι απολύτως αυτάρκης σε γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία. Μπορεί όχι μόνο να καλύπτει το 100% των αναγκών της, αλλά αν εκσυγχρονιστεί όπως η Ολλανδία και το Ισραήλ (που έχει έκταση όση η Πελοπόννησος), να απογειώσει το ΑΕΠ της.

Ποια είναι η πραγματικότητα όμως; Το 2025, η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 8,8%, σε μία χρονιά όπου ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης κινήθηκε έντονα ανοδικά, στο +9,2%.

Το αποτυχημένο ελληνικό αγροτικό μοντέλο καταρρέει, την ώρα που ακόμα και χώρες του Νότου, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, κινούνται πλέον και αυτές ανοδικά.

Για τα παραπάνω έγινε μία συζήτηση μηδενικής ουσίας στη Βουλή. Υπήρξε όμως μία πρόταση του πρωθυπουργού, να συσταθεί άμεσα μία διακομματική, ώστε να υπάρξουν κοινές αποφάσεις για το πώς αυτό το μοντέλο καταστροφής μπορεί να αλλάξει. Σε αυτή τη διακομματική να υπάρξει και ένταξη των ελληνικών πανεπιστημίων στον σχεδιασμό.

Τι έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Την απέρριψαν – δεν απάντησαν καν.

Ομως εδώ και 45 χρόνια έχουν δοθεί από την ΕΕ 180 δισ. ευρώ και ο πρωτογενής τομέας δεν οργανώθηκε ποτέ. Τα χρήματα «αξιοποιήθηκαν» με μία μόνιμη απάτη επιδοτήσεων, στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι κυβέρνησαν, μαζί με την αντιπολίτευση.

180 δισεκατομμύρια που μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα, πετάχτηκαν, με απουσία παραγωγικών επενδύσεων στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και την αλιεία. Χωρίς δημιουργία κρίσιμων υποδομών, ενόψει μάλιστα της κλιματικής κρίσης, με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Και την Περιφέρεια να ερημώνει.

Τώρα αγρότες και υπάλληλοι, για πρώτη φορά φυλακίζονται, αλλά αυτό δεν αρκεί. Σχέδιο δεν ενδιαφέρεται να παρουσιάσει κανένα κόμμα. Η ντροπή των 45 χρόνων συνεχίζεται.

Και η αντιπολίτευση, αντί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση, καταθέτοντας προτάσεις (αναδεικνύοντας ίσως και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης), μιλά για τον φραπέ ή τη σύζυγο του Σκέντζου. Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και αυτοί (εμ)παίζουν.

Τι δεν καταλαβαίνουν όμως κυβέρνηση και αντιπολίτευση; Οι αγρότες δεν είναι στους δρόμους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιδρούν γιατί πλέον μέσα από το αποτυχημένο ελληνικό μοντέλο των επιδοτήσεων, εργάζονται σκληρά, αλλά έχουν μονίμως ζημιές. Βιώνουν την ετήσια πτώση του -8,8% στην πράξη. Η επιδότηση, δεν τους σώζει πια. Και το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται καθόλου με αυτό.

