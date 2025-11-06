Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα

126 κιλά αποκάλυψε ότι ζύγιζε ο Ράσελ Κρόου στην τελευταία του ταινία «Nuremberg», εντυπωσιάζοντας με την απώλεια βάρους του, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Στη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του Τζο Ρόγκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός ανέφερε ότι έχει χάσει 26 κιλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Επιπλέον, δήλωσε ότι ενώ εξακολουθεί να απολαμβάνει το ποτό, έχει μειώσει δραστικά την κατανάλωση αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ράσελ Κρόου παραδέχτηκε ότι όταν ολοκλήρωσε την τελευταία του ταινία, «Nuremberg» – που θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου – ζύγιζε 126 κιλά. «Τώρα είμαι 100,9», είπε, εμφανώς ευχαριστημένος με την καινούρια του εμφάνιση.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ράσελ Κρόου μίλησε για την απόφασή του να περιορίσει το αλκοόλ, όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε: «Τι είναι πιο εθιστικό, το αλκοόλ ή τα τυχερά παιχνίδια;». Ο Κρόου στάθηκε στο γεγονός ότι η κοινωνία «κανονικοποιεί τόσο το ποτό όσο και τα τυχερά παιχνίδια», αλλά «ποτέ δεν κοιτάμε τη ζημιά που προκαλούν».

Δείτε εδώ τη συνέντευξή του

Όσο για το αλκοόλ σχολίασε: «Είμαι μεγάλος υποστηρικτής του να πιεις ένα ποτό – είναι η πολιτιστική μου κληρονομιά και ως άνθρωπος της εργατικής τάξης, είναι το γαμ**μένο δικαίωμά μου, Τζο. Αλλά όσο μεγαλώνεις, υπάρχουν πράγματα που αρχίζεις να μαθαίνεις για τον εαυτό σου».

Δείτε εδώ το τρέιλερ του «Nuremberg»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε ότι η διασκέδαση μία φορά την εβδομάδα είναι «αρκετή»: «Αν αποφασίσω να πιω ένα ποτήρι κρασί σε ένα δείπνο, θα είναι ένα πολύ καλό κρασί. Προσπαθώ να μην πίνω τυχαία ποτά, τώρα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



