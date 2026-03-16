Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts

Αν και υπάρχουν ακόμα 4 παιχνίδια, είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ να αποφύγει την διαδικασία των Play-oyts στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μετά και την τελευταία εκτός έδρας ήττα από τον ΟΦΘ, η διαφορά με τον 4ο της βαθμολογίας είναι πολύ μεγάλη για να καλυφτεί.

Μετά την ήττα από τον ΟΦΘ, και όπως έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα, ο ρεαλιστικός στόχος για τους «δαίμονες» είναι να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια της Β φάσης για να πλησιάσει την 5η ή έστω την 6η θέση της βαθμολογίας του ομίλου των αδυνάτων.

Η 5η θέση θα φέρει την ομάδα αντιμέτωπη με πλεονέκτημα έδρας τον αδύναμο ΝΟ Λάρισας και η 6η θέση θα αντιμετωπίσει πιο ισχυρό αντίπαλο, αλλά με πλεονέκτημα έδρας.

Αυτή την στιγμή οι «δαίμονες» είναι στην 7η θέση, όμως είναι στο -2 από τα Χανιά και είναι στο χέρι τους να εκμεταλλευτούν την έδρας τους και να ξεπεράσουν την ομάδα της Κρήτης.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι αθλητές του Κουνδουράκη θα χρειαστούν να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να μπορέσουν να κάνουν μια σπουδαία νίκη εκτός Πάτρας, όπου φέτος δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής.

ΤΩΡΑ Η ΓΛΥΦΑΔΑ

Από εκεί και πέρα, από σήμερα κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι που είναι την Τέταρτη εκτός έδρας με την ισχυρή Γλυφάδα.

Σίγουρα ο αγώνας δεν είναι από αυτούς που υπολογίζει ο ΝΟΠ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα δώσει όλα για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, ενώ η ομάδα θα ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία της.

