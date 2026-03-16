Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts

16 Μαρ. 2026 16:16
Pelop News

Αν και υπάρχουν ακόμα 4 παιχνίδια, είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ να αποφύγει την διαδικασία των Play-oyts στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μετά και την τελευταία εκτός έδρας ήττα από τον ΟΦΘ, η διαφορά με τον 4ο της βαθμολογίας είναι πολύ μεγάλη για να καλυφτεί.

Μετά την ήττα από τον ΟΦΘ, και όπως έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα, ο ρεαλιστικός στόχος για τους «δαίμονες» είναι να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια της Β φάσης  για να πλησιάσει την 5η ή έστω την 6η θέση της βαθμολογίας του ομίλου των αδυνάτων.

Η 5η θέση θα φέρει την ομάδα αντιμέτωπη με πλεονέκτημα έδρας  τον αδύναμο ΝΟ Λάρισας και η 6η θέση θα αντιμετωπίσει πιο ισχυρό αντίπαλο, αλλά με πλεονέκτημα έδρας.

Αυτή την στιγμή οι «δαίμονες» είναι στην 7η θέση, όμως είναι στο -2 από τα Χανιά και είναι στο χέρι τους να εκμεταλλευτούν την έδρας τους και να ξεπεράσουν την ομάδα της Κρήτης.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι αθλητές του Κουνδουράκη θα χρειαστούν να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να μπορέσουν να κάνουν μια σπουδαία νίκη εκτός Πάτρας, όπου φέτος δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής.

ΤΩΡΑ Η ΓΛΥΦΑΔΑ

Από εκεί και πέρα, από σήμερα κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι που είναι την Τέταρτη εκτός έδρας με την ισχυρή Γλυφάδα.

Σίγουρα ο αγώνας δεν είναι από αυτούς που υπολογίζει ο ΝΟΠ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα δώσει όλα για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, ενώ η ομάδα θα ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία της.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:42 Αντίστροφη μέτρηση για τον Patras half marathon, μέχρι πότε οι αιτήσεις
16:32 Παύλιανη: Ιδανική πρόταση για ανοιξιάτικη απόδραση
16:24 Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή
16:16 Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts
16:08 Οι προτάσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για τον οδοντωτό
16:00 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι»
15:54 Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» η αύξηση, οι ανακοινώσεις στις 24 Μαρτίου
15:47 Εργαζόμενοι ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή για τον οδοντωτό»
15:39 ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές
15:31 ΑΣΕΠ: Λήγει η διορία για μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο
15:24 Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου
15:16 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ κάνουν βήμα πίσω και επιτρέπουν την διέλευση Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ
15:09 Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά τεστ της Εθνικής, δείτε τα νέα πρόσωπα
15:00 Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη
14:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το δίμηνο έως το Πάσχα – Καμία χαλάρωση στα μέτρα, 2.128 κρούσματα και 484.135 θανατώσεις
14:52 Αιγιάλεια: Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στη χώρα και μείωση τελών 1,9 εκατ. ευρώ
14:47 Πάτρα: Νέο τριήμερο παραστάσεων για το «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον
14:40 Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος
14:30 ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών
14:24 Κρεμλίνο κατά Financial Times: Ο Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία, λέει ο Πεσκόφ
