Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ

Η πορεία διαμαρτυρία του Ρουβίκωνα αφορούσε «τα 13ωρα εργασίας και την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων»

16 Δεκ. 2025 10:35
Μέλη του Ρουβίκωνα, πραγματοποιήσαν πορεία έξω από το σπίτι της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, στο Ψυχικό, το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025.

Όπως αναφέρουν, η διαμαρτυρία αφορούσε «τα 13ωρα εργασίας και την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων».

Τα μέλη του Ρουβίκωνα υπογραμμίζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή των χώρων εργασίας σε «σφαγεία», επικρίνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που υφίστανται οι εργαζόμενοι κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνει η κυβερνητική πολιτική, όπως αναφέρουν.

Η απάντηση της υπουργού

«Μία οφειλόμενη απάντηση στο Ρουβίκωνα», έγραψε η υπουργός Εργασίας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σημειώνοντας πως «η διαμαρτυρία είναι συστατικό της Δημοκρατίας, όταν σέβεται τους κανόνες της».

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, διασφάλιση των δικαιωμάτων, σύναψη και επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό και γι’ αυτό ενισχύσαμε με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίσαμε την ασφάλεια και την προστασία των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας», κατέληξε η Νίκη Κεραμέως στην ανάρτησή της.

