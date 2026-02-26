Ο ΣΕΒΑΣ Πάτρας τιμά δυο βαλκανιονίκες
Ο ΣΕΒΑΣ Πάτρας την Δευτέρα 2 Μαρτίου, και ώρα 19.30 στην Παραλία Βραχνεϊκων στην ψησταριά «Ο Γιάννης» θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη Πίττα του.
Κατά την κοπή της πίττας η διοίκηση θα τιμήσει δυο Βαλκανιονίκες του 2025, την Ανδριάνα Φωτακοπούλου και τον Νίκο Αθανασόπουλο για την προσφορά τους στον κλασικό αθλητισμό.
