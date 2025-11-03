Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, αναφέρεται:

«Η αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να ακυρωθεί. Τα καταστήματα να μην κλείσουν ενόψει της συζήτησης την Τρίτη 4 Νοεμβρίου που θα γίνει κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών στη Βουλή μετά από αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο κ. Μητσοτάκης να μην φέρει τη Βουλή και την κοινωνία προ τετελεσμένων.

Η κυβερνητική απόφαση έχει βρει, σωστά, την ελληνική κοινωνία απέναντι στο σύνολό της. Η απόφαση δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την περιφέρεια, για την οικονομική και δημογραφική ανάκαμψη περιοχών που βιώνουν συνθήκες οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού.

Κλείνουν τα ΕΛΤΑ, κλείνουν σχολεία, κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών, κλείνουν – κλείνουν – κλείνουν… Λουκέτα παντού! Τι θα μείνει όρθιο στην περιφέρεια; Ποιες είναι οι Δημόσιες Πολιτικές για την ελληνική επαρχία και την ακριτική Ελλάδα, για την νησιωτικότητα; Που είναι ο ρόλος του κράτους;

Η κυβερνητική προπαγάνδα μετά από έξι χρόνια μονοκομματικής γαλάζιας διακυβέρνησης με πλήρη λειτουργία αυτών των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ ισχυρίζεται ότι για την σημερινή εξέλιξη ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είναι ντροπή, αθλιότητα, ευθυνοφοβία και ανευθυνότητα να λέγονται τέτοια πράγματα. Η άθλια διαχείριση σε μια σειρά ζητήματα στη χώρα έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη και της επιτελικής και άριστης κυβέρνησής του.

Η Νέα Δημοκρατία έχει το 100% της ευθύνης για το φιάσκο των ΕΛΤΑ. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 4389/2016, που ρυθμίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου. Τα μέλη αυτού του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Πιερρακάκης) και αυτά διορίζουν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι σαφές ποιος φέρει την ευθύνη, είναι σαφές ποιος προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες του αλλού.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης είναι υπεύθυνοι για τις σημερινές εξελίξεις αλλά και για το πως φτάσαμε ως εδώ. Θυμίζουμε μεταξύ άλλων ότι ο διαγραφείς βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης την περίοδο 2019 – 2023 σύναψε σε διάστημα 3.5 ετών 27 συμβάσεις (απευθείας αναθέσεις) με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για «δουλειές» που ανέρχονται σε 821.877 ευρώ. Η αιτιολογία για την πληρωμή του Πάτση από τα ΕΛΤΑ ήταν «για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ποιος ήταν ο τότε εποπτεύων υπουργός των ΕΛΤΑ; Ο κ. Πιερρακάκης φυσικά ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών.

Αυτή είναι η αριστεία τους, αυτό είναι το επιτελικό τους κράτος, μια κυβέρνηση της αρπαχτής, της κομπίνας και της λοβιτούρας. Μια κυβέρνηση των σκανδάλων και την συναλλαγής.

Η απόφαση χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση προκαλεί την κοινωνία. Το κλείσιμο πλήττει κυρίως κατοίκους της περιφέρειας, ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και ηλικιωμένους πολίτες που εξυπηρετούνταν μέσω των υποκαταστημάτων για βασικές συναλλαγές, όπως η είσπραξη συντάξεων αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους που μένουν μετέωροι. Εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραλαβή αλληλογραφίας και άλλων υπηρεσιών και γι’ αυτό πρέπει η απόφαση να ακυρωθεί και τα καταστήματα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Τα ταχυδρομεία που επιχειρεί τώρα να κλείσει η κυβέρνηση λεηλατήθηκαν, δυσφημίστηκαν, απαξιώθηκαν και τώρα οδηγούνται στο λουκέτο. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κοινωνικό κριτήριο δεν υπάρχει στρατηγική ανάκαμψης της περιφέρειας όλα είναι ένα όχημα προκειμένου οι γαλάζιες ακρίδες να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του ελληνικού λαού.

Να δούμε τι θα λένε οι βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ στους ψηφοφόρους τους».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



