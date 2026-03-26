Ο Θεμιστοκλής Προδρομάκης Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε μία ξεχωριστή ακαδημαϊκή τελετή, το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα αναγορεύσει τον καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στις 11 το πρωί, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Ο Θεμιστοκλής Προδρομάκης, ο οποίος κατέχει τη Βασιλική Έδρα Μηχανικής (Regius Chair of Engineering) στο University of Edinburgh, τιμάται για τη σημαντική επιστημονική του διαδρομή και τη συμβολή του στον τομέα του.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Ψυχαλίνος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη αναγόρευση του καθηγητή σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος, επίσης από τον πρόεδρο του Τμήματος.

Η περιένδυση του τιμώμενου θα γίνει από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστο Μπούρα, σε μια διαδικασία που αποτελεί το τυπικό και συμβολικό αποκορύφωμα της τιμητικής διάκρισης.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Θεμιστοκλή Προδρομάκη, με θέμα «Η Βιωσιμότητα ως Μοχλός Καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Ημιαγωγούς», μια διάλεξη που αναμένεται να παρουσιάσει το πώς η έννοια της βιωσιμότητας μπορεί να συνδεθεί με δύο από τα πιο κρίσιμα και ταχέως εξελισσόμενα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Τελετή, την πρόσκληση καθώς και τον διαδικτυακό σύνδεσμο μέσω του οποίου είναι εφικτή η παρακολούθηση της εκδήλωσης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2-4-2026-teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-themistokli-prodromaki-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-fysikis/

