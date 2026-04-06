Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ

Ένα παιδί που κατάφερε να μετατρέψει μια πρώτη ευκαιρία σε σταθερή πορεία ζωής επιλέγει να αναδείξει φέτος, με αφορμή το Πάσχα, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Στο επίκεντρο του φετινού κοινωνικού μηνύματος βρίσκεται η αληθινή ιστορία του Θωμά Κορακά, ενός νέου ανθρώπου που βρήκε μέσα από τη μουσική έναν δρόμο έκφρασης, εξέλιξης και προοπτικής.

Ο Θωμάς γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Μοσχάτο, σε ένα σπίτι όπου η μουσική δεν ήταν κάτι ξένο. Ο πατέρας του, μουσικός ο ίδιος, είχε φέρει από νωρίς τον ήχο και τη μελωδία στην καθημερινότητα της οικογένειας, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον όπου η σχέση με τη μουσική γεννιόταν σχεδόν φυσικά. Παρ’ όλα αυτά, όσο έντονη κι αν ήταν η επιθυμία των γονιών του να φέρουν το παιδί τους πιο κοντά στη μουσική εκπαίδευση, οι οικονομικές δυνατότητες δεν επέτρεπαν τη φοίτηση σε ωδείο.

Η καθοριστική καμπή ήρθε όταν ο Θωμάς ήταν μαθητής της Γ’ Δημοτικού. Τότε ξεκίνησε να παρακολουθεί δωρεάν μαθήματα μουσικής στο «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ», το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στο Μοσχάτο, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό El Sistema Greece. Αυτή η πρώτη επαφή δεν έμεινε μια απλή παιδική εμπειρία, αλλά εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν σταθερό άξονα της ζωής του.

Σήμερα, ο Θωμάς είναι 17 ετών, μαθητής της Γ’ Λυκείου, και έχει ήδη διαμορφώσει μια ξεχωριστή διαδρομή στη μουσική. Αποτελεί έναν από τους νέους μουσικούς που έχουν διακριθεί στο βιολί μέσα στην ορχήστρα του El Sistema Greece, συμμετέχοντας σε συναυλίες και ακολουθώντας με συνέπεια τη δική του πορεία καλλιτεχνικής εξέλιξης.

Η ιστορία του γίνεται έτσι ο πυρήνας του φετινού πασχαλινού μηνύματος της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», ακριβώς επειδή αναδεικνύει με καθαρό τρόπο κάτι πολύ πιο μεγάλο από μια μεμονωμένη προσωπική διαδρομή: το πόσο αποφασιστική μπορεί να αποδειχθεί η στήριξη που δίνεται την κατάλληλη στιγμή. Γιατί η κοινωνική προσφορά δεν εξαντλείται στην κάλυψη μιας άμεσης ανάγκης, αλλά αποκτά βαθύτερο νόημα όταν δίνει σε ένα παιδί τα εφόδια να σταθεί, να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και να χτίσει το δικό του αύριο.

Σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία στάθηκε και ο γενικός διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Κωνσταντίνος Δήμτσας, υπογραμμίζοντας ότι στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» η βασική επιδίωξη είναι να έχει κάθε παιδί τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του και να προχωρήσει με προοπτική και αξιοπρέπεια. Όπως τονίζει, το έργο του οργανισμού δεν περιορίζεται στο σήμερα, αλλά εστιάζει κυρίως στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε παιδί να εξελιχθεί, να εκφραστεί και να χαράξει τη δική του διαδρομή.

Μέσα από τη στήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συνεχίζει το έργο της με συνέπεια, επιμένοντας σε μια προσφορά που δεν εξαντλείται στη συγκυρία, αλλά επενδύει στη διάρκεια και στην ουσία. Το φετινό κοινωνικό της μήνυμα, με πρωταγωνιστή τον Θωμά Κορακά, έρχεται να θυμίσει ότι μια ευκαιρία, όταν δοθεί έγκαιρα και σωστά, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πορεία ενός παιδιού.

Αυτό είναι, τελικά, και το βαθύτερο αποτύπωμα της κοινωνικής φροντίδας: να αφήνει χώρο στο ταλέντο να ανθίσει, να στηρίζει την προσπάθεια με πράξεις και να μετατρέπει την ελπίδα σε πραγματική δυνατότητα. Με αφορμή το μήνυμα της Ανάστασης, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καλεί και φέτος όλους να σταθούν δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, στηρίζοντας ένα έργο που αγγίζει ζωές με τρόπο ουσιαστικό και διαρκή.

