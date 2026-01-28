Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία, πρόσθεσε o Αμερικάνος Πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως άλλη μια αμερικανική αρμάδα πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.
“Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.
“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία, πρόσθεσε.
