Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως άλλη μια αμερικανική αρμάδα πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

“Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.

“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία, πρόσθεσε.

