Ο Τραμπ επιζητά τη μεσολάβηση του Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται στην Κίνα για να επηρεάσει τη Ρωσία, εκφράζοντας απογοήτευση για τη σχέση του με τον Πούτιν.

26 Οκτ. 2025 9:03
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας τη συνδρομή του για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ενόψει της συνάντησής τους στη Νότια Κορέα. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο «Air Force One», ο Τραμπ τόνισε ότι η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δηλώνοντας: «Θα ήθελα η Κίνα να μας υποστηρίξει στη συζήτηση με τη Ρωσία».

Ο Τραμπ υπογράμμισε τη θετική σχέση του με τον Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αντίθετα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας: «Είχα πάντα καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά τα πράγματα είναι πλέον απογοητευτικά». Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες του με τον Πούτιν, παρόλο που είναι εποικοδομητικές, δεν έχουν οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι Τζινπίνγκ διαθέτει σημαντική επιρροή στον Πούτιν, γεγονός που τον καθιστά πιθανό μεσολαβητή. Σύμφωνα με το BBC, το Πεκίνο δεν έχει καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζει τη Μόσχα μέσω αγορών πετρελαίου και προμήθειας υλικών διπλής χρήσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση για πιθανή νέα συνάντηση με τον Πούτιν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σπαταλώ τον χρόνο μου». Αν και ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών δεν ακυρώθηκε αλλά αναβλήθηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε απρόθυμος να επιμείνει σε απευθείας διάλογο με τη Μόσχα.
