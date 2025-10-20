Ο Τραμπ για Πούτιν και Ζελένσκι: «Μισούν ο ένας τον άλλο, αλλά θα βρούμε λύση»

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλο» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού αναφέρθηκε στο… μίσος ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και παραδέχθηκε πως η ειρήνη στην περιοχή παραμένει δύσκολη υπόθεση.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι το τελευταίο μέτωπο που πρέπει να επιλύσουμε. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε δύο ηγέτες που μισούν ο ένας τον άλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υπογράμμισε πως η ένταση στις σχέσεις των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανία είναι «πάνω από όλα» και κάνει ακόμη πιο δύσκολη την συμφωνία για την λήξη του πολέμου.

Όσον αφορά την πιθανότητα νίκης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει, αλλά επισήμανε ότι «πολλά μπορούν να συμβούν.

«Δεν είπα ποτέ ότι θα νικήσουν, αλλά είπα ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε πως ο πόλεμος είναι «πολύ παράξενο πράγμα» και ότι πολλά κακά συμβαίνουν.

