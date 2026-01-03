Ο Τραμπ παρακολουθούσε από το Μαρ α Λάγκο την επιχείρηση της Delta Force για τη σύλληψη του Μαδούρο – Τι δήλωσε

Σε πρωτοφανείς ισχυρισμούς προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, έπειτα από μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μαδούρο «δεν είναι πλέον πρόεδρος της Βενεζουέλας», ενώ έκανε λόγο για επιχείρηση που εκτελέστηκε από τις επίλεκτες δυνάμεις της Delta Force.

Οι δηλώσεις Τραμπ και το χρονικό της επιχείρησης

Σε αναρτήσεις του στο Truth Social και σε διαδοχικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι:

οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μεγάλης κλίμακας επίθεση» στη Βενεζουέλα

ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν μέσα στη νύχτα

μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας

αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με προορισμό τη Νέα Υόρκη

Όπως δήλωσε, το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται στο αεροπλανοφόρο USS Iwo Jima, ενώ στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται συνέντευξη Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ήταν μια καταπληκτική επιχείρηση, σαν τηλεοπτικό σόου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη σύλληψη από το Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία στρατιωτικών αξιωματούχων.

Πώς εντοπίστηκε ο Μαδούρο – Ο ρόλος της CIA

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του Μαδούρο φέρεται να είχε πηγή της CIA στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Η παρακολούθηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γινόταν σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η συγκεκριμένη πηγή αναμένεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να λάβει και την επικήρυξη των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ανακοινωθεί από τις ΗΠΑ.

«Σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρα»

Δύο πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν ενώ κοιμούνταν και «σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους» από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ, αν και καταγράφηκαν κάποιοι τραυματισμοί.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του Νικολάς Μαδούρο είχε εκδοθεί ένταλμα από την εισαγγελία του Μανχάταν, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν:

διακίνηση ναρκωτικών

κατοχή όπλων

συνωμοσία και ναρκοτρομοκρατία

Αντικρουόμενες δηλώσεις από τη Βενεζουέλα

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί απώλειας της εξουσίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ δήλωσε ότι:

«Ο εκλεγμένος και συνταγματικός πρόεδρος της χώρας παραμένει ο Νικολάς Μαδούρο. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας».

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ζήτησε «απόδειξη ζωής» για τον Μαδούρο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να βρίσκεται στη Μόσχα.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Στο Καράκας καταγράφονται μεγάλες συγκεντρώσεις τόσο υποστηρικτών του Μαδούρο όσο και αντιφρονούντων, με την κατάσταση να παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Παράλληλα, η Μόσχα ζήτησε επίσημες διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για τη φερόμενη επιχείρηση.

Τι μένει να επιβεβαιωθεί

Παρά τον καταιγισμό δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ και Αμερικανούς αξιωματούχους, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από διεθνείς οργανισμούς ή επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που να αποσαφηνίζει πλήρως το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τη διεθνή σκηνή, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση της σύλληψης εν ενεργεία προέδρου από ξένη δύναμη θα συνιστούσε ιστορικό και γεωπολιτικό σημείο καμπής.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει “ψευδείς” τις πληροφορίες ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία. Η διάψευση μεταδόθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για την προέλευση των σχετικών αναφορών. Ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Μαδούρο πριν από μια εβδομάδα Όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές που πρόσφερε στον Μαδούρο, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, βασικά είπα, πρέπει να παραδοθείς. Πρέπει να υποκύψεις». Είπε στο Fox ότι μίλησε με τον Μαδούρο πριν από μια εβδομάδα. «Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό σύμβολο, και εμείς — είχαμε συζητήσεις. Μίλησα μαζί του προσωπικά, αλλά του είπα, πρέπει να παραδοθείς. Πρέπει να υποκύψεις», είπε ο Τραμπ.

