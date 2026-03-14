Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο διεθνής Τούρκος φόργουορνυ, Τσέντι Όσμαν, αναδείχτηκε MVP της 31ης αγωνιστικής της Euroleague μετά την τρομερή του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις.

Στο Ιράκ ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπηκε λόγω πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Με 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίμα ο Τσέντι Όσμαν συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πέρα από τη βοήθεια στη νίκη του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε κορυφαίος για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά φέτος που παίκτης των πρασίνων παίρνει τον τίτλο του MVP, μετά τις δύο φορές του Ναν (1 και 13η αγωνιστική) και τη 1 του Σλούκα (25η αγωνιστική).

Την επόμενη αγωνιστική της Euroleague οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (20/03/26, 21:15) σε μία μάχη με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, αφού έχουν μία νίκη διαφορά με τους Σέρβους να είναι στην 6η θέση και τον Παναθηναϊκό στην 9η.

