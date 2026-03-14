Στο Ιράκ ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπηκε λόγω πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Σαφώς και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο και τον αθλητισμό, μετά τα περιστατικά με την Εθνική γυναικών του Ιράν, ήρθε και μία διακοπή αγώνα στο Ιράκ εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα στο Ιράκ αποφάσισαν την οριστική διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Ερμπίλ και την Αλ Μινάα, αφού είδαν τους από το Ιράν στον ουρανό και δεν ήθελαν να ρισκάρουν την ασφάλεια των παικτών.

Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε από το Ιράν σε αμερικανική βάση στην περιοχή κοντά στο γήπεδο που διεξαγόταν ο αγώνας.

Crazy news from the Iraqi Stars League today as Erbil’s home game against Al-Minaa comes to an early halt following continuous missiles flying over the city of Erbil. All this misery for Iraqis thanks to Trump, Netanyahu and Jeffery Epstein. Bastards. pic.twitter.com/x1uWrATW3Y — Iraq Football Podcast (@IraqFootballPod) March 13, 2026

Η επίθεση έγινε στην πόλη Ερμπίλ του Ιράκ, η οποία είναι στο βόρειο μέρος της χώρας και συχνά γίνεται στόχος επιθέσεων εξαιτίας της αμερικανικής βάσης που υπάρχει.

