Ο Βασιλιάς Κάρολος πίσω από τη μπάρα: Σερβίρει το «τέλειο pint» ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τα θετικά νέα για την υγεία του. Εγκαινίασε τον νέο πολυχώρο της ζυθοποιίας Guinness στο Λονδίνο

19 Δεκ. 2025 10:48
Pelop News

Δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασιλιάς Κάρολος στο Λονδίνο, εγκαινιάζοντας τον νέο πολυχώρο της ζυθοποιίας Guinness, λίγες ημέρες μετά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που αφορούν την κατάσταση της υγείας του.

Κατά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, ο μονάρχης πέρασε πίσω από την μπάρα και δέχθηκε οδηγίες από το προσωπικό για το σωστό σερβίρισμα μπύρας. Τήρησε σχολαστικά τον «χρυσό κανόνα» των 45 μοιρών και, όταν ο εκπαιδευτής του χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «τέλειο pint», ο Κάρολος απάντησε χιουμοριστικά: «Αφού το λες εσύ…».

Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το μηχάνημα που εκτυπώνει μηνύματα στον αφρό, βλέποντας το «Merry Christmas» στην μπύρα του, πριν δοκιμάσει μια γουλιά που του άφησε το χαρακτηριστικό «μουστάκι» αφρού.

Ο νέος χώρος της Guinness, με επένδυση 73 εκατομμυρίων λιρών, αποτελεί την πρώτη μόνιμη παρουσία της ζυθοποιίας στο Λονδίνο σε τοποθεσία με ιστορία από τον 18ο αιώνα. Λειτουργεί ως ζυθοποιείο και κέντρο εκπαίδευσης, με τον Βασιλιά να συνομιλεί με σπουδαστές του προγράμματος «Learning for Life», που προσφέρει δεξιότητες φιλοξενίας σε άτομα που αναζητούν εργασία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Κάρολο να χαιρετά το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, παρά τη βροχή, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτές.

