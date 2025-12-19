Ο Βασιλιάς Κάρολος πίσω από τη μπάρα: Σερβίρει το «τέλειο pint» ΒΙΝΤΕΟ

Δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασιλιάς Κάρολος στο Λονδίνο, εγκαινιάζοντας τον νέο πολυχώρο της ζυθοποιίας Guinness, λίγες ημέρες μετά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που αφορούν την κατάσταση της υγείας του.

Κατά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, ο μονάρχης πέρασε πίσω από την μπάρα και δέχθηκε οδηγίες από το προσωπικό για το σωστό σερβίρισμα μπύρας. Τήρησε σχολαστικά τον «χρυσό κανόνα» των 45 μοιρών και, όταν ο εκπαιδευτής του χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «τέλειο pint», ο Κάρολος απάντησε χιουμοριστικά: «Αφού το λες εσύ…».

Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το μηχάνημα που εκτυπώνει μηνύματα στον αφρό, βλέποντας το «Merry Christmas» στην μπύρα του, πριν δοκιμάσει μια γουλιά που του άφησε το χαρακτηριστικό «μουστάκι» αφρού.

By Royal Ap-pint-ment! 🍺 The King has officially opened the Guinness Open Gate Brewery London. His Majesty met Diageo’s Learning for Life hospitality graduates, tasted brews exclusive to the site, and joined a festive celebration with local community groups in Old Brewer’s… pic.twitter.com/cDJ1IgVrKJ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 18, 2025

Ο νέος χώρος της Guinness, με επένδυση 73 εκατομμυρίων λιρών, αποτελεί την πρώτη μόνιμη παρουσία της ζυθοποιίας στο Λονδίνο σε τοποθεσία με ιστορία από τον 18ο αιώνα. Λειτουργεί ως ζυθοποιείο και κέντρο εκπαίδευσης, με τον Βασιλιά να συνομιλεί με σπουδαστές του προγράμματος «Learning for Life», που προσφέρει δεξιότητες φιλοξενίας σε άτομα που αναζητούν εργασία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Κάρολο να χαιρετά το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, παρά τη βροχή, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



