Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μέσω εταιρειών-κελυφών, ελέγχει περισσότερα από 12 ακίνητα στο Λονδίνο αξίας περίπου 120 εκατ. δολαρίων.

 

Ο υιός Χαμενεϊ αγόρασε στο Λονδίνο βίλες 42 εκατ. δολαρίων με δάνειο ισραηλινής εταιρείας!
15 Μαρ. 2026 14:34
Pelop News

Μια διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, απέκτησε πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή «Billionaires’ Row» του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας δάνειο ύψους 36 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 42 εκατ. ευρώ) από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν η πλατφόρμα Shomrim σε συνεργασία με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), το δάνειο χορηγήθηκε το 2013 σε εταιρεία εγγεγραμμένη στη Νήσο Μαν και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων λιρών σε πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο. Η χρηματοδότηση προήλθε από την εταιρεία Topland Jupiter Limited, μέρος του Topland Group των αδελφών Σολ και Έντι Ζακάι, επιχειρηματιών ισραηλινής καταγωγής.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μέσω εταιρειών-κελυφών, ελέγχει περισσότερα από 12 ακίνητα στο Λονδίνο αξίας περίπου 120 εκατ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων και μία βίλα άνω των 40 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα διαθέτει συμμετοχές σε ξενοδοχεία στη Γερμανία, πολυτελές γκολφ θέρετρο στη Μαγιόρκα, ακίνητα στο Παρίσι και βίλα στο Ντουμπάι.

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτών των επενδύσεων φαίνεται να είχε ο Ιρανός επιχειρηματίας Αλί Ανσάρι, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως εκπρόσωπος της οικογένειας Χαμενεΐ στην Ευρώπη. Ο Ανσάρι ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των ακινήτων και τη μεταφορά κεφαλαίων, παρακάμπτοντας εν μέρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Ιράν και στον ίδιο προσωπικά.

Το δάνειο ύψους 36 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε μέσω της LJ Partnership, θυγατρικής βρετανικού ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου, με τελική χρηματοδότηση από την Topland Jupiter Limited. Τα ακίνητα χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση, ενώ το δάνειο αποπληρώθηκε πλήρως το 2015.

Η συνεργασία Ανσάρι και Topland συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με νέα δάνεια και επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ βρετανικές και διεθνείς αρχές ξεκίνησαν πρόσφατα έρευνες σχετικά με τη χρηματοδότηση και την προέλευση των κεφαλαίων.

Η έρευνα αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική του ιρανικού καθεστώτος κατά του Ισραήλ και την οικονομική πραγματικότητα, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών ισραηλινών συμφερόντων για μεγάλα κεφάλαια σε δυτικές αγορές ακινήτων.

