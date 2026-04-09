Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!

09 Απρ. 2026 11:46
Pelop News

Ο ΖΑΟΝ το έκανε ξανά και πλέον βρίσκεται στους τελικούς της Volley League Γυναικών! Η ομάδα της Κηφισιάς όπως και στον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Χωριό, έτσι και στο Ζηρίνειο, ανέτρεψε το εις βάρος του 2-0 σετ επί της ΑΕΚ και με τη νίκη με 3-2 σετ θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Και όλα αυτά ενώ πέρυσι αγωνιζόταν στην Pre League γυναικών και για να φτάσει στους τελικούς απέκλεισε με 2-0 νίκες τον περσινό πρωταθλητή Ολυμπιακό στα προημιτελικά και την ΑΕΚ στα ημιτελικά που από τη πλευρά της άφησε εκτός ημιτελικών τον κυπελλούχο Πανιώνιο.

Ο ΖΑΟΝ θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μετά από 45 χρόνια. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ στη Volley League γυναικών τη σεζόν 1990-91 που η ομάδα της Κηφισιάς προκρίνεται σε τελικούς και φέτος θα έχει την ευκαιρία απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού Παναθηναϊκό να διεκδικήσει το έκτο του πρωτάθλημα.

Στο ρόστερ του ΖΑΟΝ έχουμε και μια πατρινή, το λίμπερο Χαρά Σπυρόπουλου  η οποία μπορεί να έπαιξε στα ημιτελικά λόγω ενός τραυματισμού, ωστόσο ήταν βασική σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος και έχει μερίδιο στη σπουδαία επιτυχία της ομάδας από την Κηφισιά.

Στους τελικούς, ο ΖΑΟΝ θα αντιμνετωπίσει τον Παναθηναικό ο οπόιος είναι πολύ δυνατός και είναι το φαβορί.

