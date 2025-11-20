Ο Ζελένσκι ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»

Ο Ζελένσκι έλαβε επίσημα σχέδιο από την αμερικανική πλευρά, το οποίο μπορεί να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης το γραφείο του Ουκρανού προέδρου. Μέσω της τοποθέτησης αυτής, το Κίεβο δείχνει να τηρεί μια ισορροπημένη στάση

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε επίσημα ένα προσχέδιο συμφωνίας από την αμερικανική πλευρά, το οποίο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη διπλωματία», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι στο Telegram.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Ζελένσκι αναμένει να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες που προκύπτουν και «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την ειρήνη» με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

