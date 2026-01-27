Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν

Στο τραπέζι εδαφικό και Ζαπορίζια

27 Ιαν. 2026 21:08
Ο Αντρέι Σιμπίχα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί προσωπικά με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση δύο βασικών ζητημάτων – του εδαφικού και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια – στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στην European Pravda, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι δύο από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στην ειρηνευτική διαδικασία παραμένουν άλυτα: τα εδαφικά ζητήματα και ο μελλοντικός έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν και να συζητήσει αυτά τα ζητήματα ειδικά για την επίλυσή τους», δήλωσε.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για τη συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. «Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε παράλληλες διαπραγματευτικές οδούς. Έχουν συσταθεί ομάδες διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δημιουργία πρόσθετων διαπραγματευτικών οδών δεν είναι ούτε σχετική ούτε απαραίτητη», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Είπε επίσης ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες είχαν ήδη πραγματοποιήσει ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με τις παραμέτρους της κατάπαυσης του πυρός και τη διαδικασία παρακολούθησης της εκεχειρίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται μια ακόμη συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας για αυτήν την εβδομάδα – η οποία έχει προγραμματιστεί προσωρινά για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

