Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ

Η τιμή του είναι  799 δολάρια  και τοποθετείται ως premium πρόταση στην αγορά.

Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21 Σεπ. 2025 21:41
Pelop News

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Meta επιχειρούν να κάνουν την επόμενη μεγάλη κίνηση στην τεχνολογία, παρουσιάζοντας προ ημερών μια νέα γενιά έξυπνων γυαλιών σε συνεργασία με τις Ray-Ban και Oakley.

Στόχος του CEO και ιδρυτή της Meta είναι να μετατρέψει ένα γνώριμο, καθημερινό αξεσουάρ σε ένα εργαλείο υψηλής τεχνητής νοημοσύνης, που θα ενσωματωθεί ομαλά στη ζωή των χρηστών.

Με τα νέα αυτά μοντέλα, η εταιρεία επιχειρεί να πάει την τεχνολογία «ένα βήμα παραπέρα» σε σχέση με τα ογκώδη VR headsets (γυαλιά εικονικής πραγματικότητας), τα οποία μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να βρουν μαζική αποδοχή. Τα έξυπνα γυαλιά έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι διακριτικά, εύχρηστα και μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση, από την καθημερινή βόλτα μέχρι την επαγγελματική συνάντηση.

Η Meta φιλοδοξεί να τα καταστήσει βασική πλατφόρμα για την αξιοποίηση του Meta AI, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις, να στέλνουν μηνύματα ή ακόμα και να εκτελούν απλές εντολές με κινήσεις του χεριού – όλα μέσα από ένα ζευγάρι γυαλιά που εξωτερικά μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο. Πρόκειται για μια προσπάθεια να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή, πιο φυσική και πιο πρακτική στην καθημερινότητα.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς είναι τα Meta Ray-Ban Display, τα οποία διαθέτουν:

Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης στον έναν φακό, για βιντεοκλήσεις και άμεση ανάγνωση μηνυμάτων.

Κάμερα 12 megapixel για φωτογραφίες και βίντεο.

Συμβατότητα με βραχιόλι νευρικού ελέγχου (neural wristband) που αναγνωρίζει μικρές κινήσεις του χεριού και επιτρέπει εντολές, όπως αποστολή μηνυμάτων, χωρίς καμία αφή.

Με τιμή 799 δολάρια, το νέο μοντέλο τοποθετείται ως premium πρόταση στην αγορά.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ