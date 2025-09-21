Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Meta επιχειρούν να κάνουν την επόμενη μεγάλη κίνηση στην τεχνολογία, παρουσιάζοντας προ ημερών μια νέα γενιά έξυπνων γυαλιών σε συνεργασία με τις Ray-Ban και Oakley.

Στόχος του CEO και ιδρυτή της Meta είναι να μετατρέψει ένα γνώριμο, καθημερινό αξεσουάρ σε ένα εργαλείο υψηλής τεχνητής νοημοσύνης, που θα ενσωματωθεί ομαλά στη ζωή των χρηστών.

Με τα νέα αυτά μοντέλα, η εταιρεία επιχειρεί να πάει την τεχνολογία «ένα βήμα παραπέρα» σε σχέση με τα ογκώδη VR headsets (γυαλιά εικονικής πραγματικότητας), τα οποία μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να βρουν μαζική αποδοχή. Τα έξυπνα γυαλιά έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι διακριτικά, εύχρηστα και μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση, από την καθημερινή βόλτα μέχρι την επαγγελματική συνάντηση.

Η Meta φιλοδοξεί να τα καταστήσει βασική πλατφόρμα για την αξιοποίηση του Meta AI, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις, να στέλνουν μηνύματα ή ακόμα και να εκτελούν απλές εντολές με κινήσεις του χεριού – όλα μέσα από ένα ζευγάρι γυαλιά που εξωτερικά μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο. Πρόκειται για μια προσπάθεια να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσιτή, πιο φυσική και πιο πρακτική στην καθημερινότητα.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς είναι τα Meta Ray-Ban Display, τα οποία διαθέτουν:

Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης στον έναν φακό, για βιντεοκλήσεις και άμεση ανάγνωση μηνυμάτων.

Κάμερα 12 megapixel για φωτογραφίες και βίντεο.

Συμβατότητα με βραχιόλι νευρικού ελέγχου (neural wristband) που αναγνωρίζει μικρές κινήσεις του χεριού και επιτρέπει εντολές, όπως αποστολή μηνυμάτων, χωρίς καμία αφή.

Με τιμή 799 δολάρια, το νέο μοντέλο τοποθετείται ως premium πρόταση στην αγορά.

