Ομπάμα – Μπους: Τα πειράγματα και τα γέλια στην ορκωμοσία Τραμπ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν κοντά πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την έξοδό του από την αίθουσα Rotunda του Καπιτωλίου, ο 63χρονος Ομπάμα ρωτήθηκε αν ο 78χρονος Μπους «συμπεριφέρθηκε καλά» καθώς ο Τραμπ ορκιζόταν πρόεδρος.

«Μόλις και μετά βίας», απάντησε αστειευόμενος ο Ομπάμα στην δημοσιογράφο της Washington Post, Έμιλι Ντέιβις, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Χ (πρώην Twitter).

Η ερώτηση αναφερόταν σε ένα άλλο βίντεο που η Έμιλι Ντέιβις είχε δημοσιεύσει νωρίτερα την ίδια ημέρα, το οποίο έδειχνε τον Μπαράκ Ομπάμα να περιμένει στην ουρά για την ορκωμοσία πίσω από τον Τζορτζ Μπους και τη σύζυγό του, Λόρα.

Just asked Obama if he behaved: “Just barely.” https://t.co/5UZF4NjuFj pic.twitter.com/uwBcc4wZSA

— Emily Davies (@ELaserDavies) January 20, 2025