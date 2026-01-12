Όχι και τόσο βόμβα, τέλος ο Τσάμπι από τη Ρεάλ!

Είναι πλέον επίσημο. Η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τσάμπι Αλόνσο. Η ανακοίνωση:

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλένων, καθώς είναι ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε -πάντα- τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το προπονητικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη αυτή την περίοδο και να τους ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους” αναφέρει η ανακοίνωση των “μερένγκες”.

