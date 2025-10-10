Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου

Τα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας εργοστασίου καύσης υπολειμμάτων από την επεξεργασία απορριμμάτων στην Αχαΐα, για την παραγωγή ενέργειας, φαίνεται να απομακρύνονται, σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανόλη Γραφάκου, στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η «Π» συνάντησε τον γενικό γραμματέα στην Αρχαία Ολυμπία, στο περιθώριο της παρουσίας του στο Olympia Forum VI, που διοργάνωσε ο Όμιλος «Βαρουξής» και ολοκληρώθηκε πρόσφατα και τον ρώτησε ευθέως εάν υπάρχει ενδεχόμενο να κατασκευαστεί εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στην Αχαΐα, καθώς η περιοχή είναι μια από τις τρεις προτεινόμενες στο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να καλύπτει όλη την Πελοπόννησο, δεδομένου ότι στον ΧΥΤΑ Φλόκα κατασκευάζεται η μονάδα επεξεργασίας.

Ο κ. Γραφάκος απάντησε: «Είναι μια απόφαση που θα ληφθεί σε λίγους μήνες στο υπουργείο, όμως εκτιμώ ότι δεν θα γίνει το εργοστάσιο στην Αχαΐα».

Ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο η μονάδα που θα εξυπηρετεί την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα θα κατασκευαστεί σε μία από τις τρεις περιοχές -Αρκαδία, Ηλεία ή Αχαΐα-ώστε να βρίσκεται κοντά σε υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων.

Στη συνέχεια, η «Π» ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών στο εργοστάσιο στη περιοχή Φλόκα. Ο κ. Γραφάκος υπογράμμισε: «Το εργοστάσιο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και θα είναι έτοιμο στην ώρα του».

Αναφερόμενος στην παρουσία του στην Αρχαία Ολυμπία, ο κ. Γραφάκος μίλησε για τη συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των αποβλήτων.

Στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. «Αυτό άλλωστε επιδιώκουμε», ανέφερε, προσθέτοντας πως «έχουμε καθυστερήσει τόσο στον σχεδιασμό όσο και στις υποδομές».

Εξέφρασε ωστόσο την εκτίμηση ότι μέχρι το 2030–2031, όσον αφορά τον σχεδιασμό, η χώρα θα βρίσκεται κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί.

«Δουλεύουμε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κράτος θέτει το πλαίσιο και εξασφαλίζει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, όμως η αυτοδιοίκηση έχει, συνταγματικά, τον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων», κατέληξε ο κ. Γραφάκος.

