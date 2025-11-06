«Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» δραματικές οι στιγμές σε κινηματογραφική ληστεία, ΒΙΝΤΕΟ

50 ετών ο σεκιουριτάς που τραυματίστηκε βαρύτατα, μία σύλληψη από την αστυνομία του Λος Άντζελες

06 Νοέ. 2025 9:11
Δραματικές οι στιγμές σε ληστεία κοσμηματοπωλείου στο Λος Άντζελες, όταν σε αυτό εισέβαλε μια ομάδα μασκοφόρων ληστών κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο από όσα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, φαίνονται οι δράστες να μπαίνουν στο κατάστημα και με προτεταμένα όπλα να ζητούν από τις δύο υπαλλήλους να τους παραδώσουν κοσμήματα.

«Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» ακούγεται να τους φωνάζει μια από τις υπαλλήλους καθώς ο συναγερμός χτυπούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας – η δεύτερη στο κατάστημα σε δύο χρόνια.


Σύμφωνα με την κόρη του ιδιοκτήτη, η γυναίκα αυτή «άρχισε να χτυπάει τον άντρα για να τον διώξει».

Δευτερόλεπτα μετά τη διαφυγή των ληστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από τους οποίους τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 50χρονος υπάλληλος security.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες, συνελήφθη ένας ύποπτος ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν άφαντοι.

Το κοσμηματοπωλείο λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε τέτοια προβλήματα.
