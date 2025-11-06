Τραμπ: Οι δασμοί του προκαλούν αβεβαιότητα όπως δείχνει και το σκεπτικό του Ανώτατου Δικαστηρίου

Από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ η χρήση ευρειών εξουσιών για την επιβολή των χαρακτηριστικών δασμών του αντιμετώπισε ένα μπαράζ σκεπτικιστικών ερωτημάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Τετάρτη (5.11.2025), τα οποία σηματοδοτούν ότι το δικαστήριο μπορεί να είναι έτοιμο να παρέμβει. Οι επιχειρήσεις και οι χώρες που υποφέρουν από τους δασμούς και αναζητούν λύση, ωστόσο, είναι προορισμένες για μήνες αβεβαιότητας, ό,τι και να συμβεί.

Είτε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφανθεί ότι ο Τραμπ επέβαλε λανθασμένα δασμούς σε δεκάδες έθνη επικαλούμενος τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977, η πραγματικότητα είναι ότι ο πρόεδρος λατρεύει τους δασμούς. Και οι δικηγόροι και οι ειδικοί σε θέματα εμπορίου λένε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι νόμοι στους οποίους μπορεί να βασιστεί για να καλύψει το δασμολογικό κενό, εάν χρειαστεί, ακόμη και αν κανένας δεν προσφέρει την αμεσότητα που απολαμβάνει ο Τραμπ, σύμφωνα με το bloomberg.

Αυτό σημαίνει ότι η αβεβαιότητα θα επικρατεί πάνω από τις μεγάλες γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εμπορικούς εταίρους, καθώς και την καθημερινή διεξαγωγή των εργασιών των χιλιάδων εταιρειών που πληρώνουν τους δασμούς ή προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους παρακάμψουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε θάρρος μετά τις 2 1/2 ώρες των διαπραγματεύσεων της Τετάρτης, οι οποίες περιελάμβαναν σκεπτικιστικές ερωτήσεις από βασικούς συντηρητικούς δικαστές σχετικά με την υπόθεση της κυβέρνησης. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ μίλησε με μέλη του υπουργικού συμβουλίου που παρευρέθηκαν στην ακρόαση, καθώς και με ορισμένους από τους δικηγόρους του, και ήταν αισιόδοξος. «Παραμένει αισιόδοξος ότι θα κάνουν το σωστό», είπε.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος παρευρέθηκε στις ομιλίες της Τετάρτης, δήλωσε στο Fox Business ότι «έφυγε πολύ, πολύ αισιόδοξος».

Από μακριά άκουγε ο Τράβις ΜακΜάστερ, γενικός διευθυντής της COCOON με έδρα την πολιτεία της Ουάσινγκτον, η οποία εισάγει επενδύσεις για υπνόσακους, μαξιλάρια και άλλα αξεσουάρ ταξιδιού. Ελπίζει ότι το δικαστήριο θα κρίνει τους δασμούς του Τραμπ αντισυνταγματικούς, αλλά είναι επίσης αποδεκτός από τους συνεχιζόμενους δασμούς και τις συνέπειές τους – από την αναστολή ταξιδιών σε εμπορικές εκθέσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες πωλήσεις έως τη μείωση της σειράς προϊόντων του.

«Έχουμε δει την αποφασιστικότητα αυτού του προέδρου», είπε ο ΜακΜάστερ.

Ο Τζος Λίπσκι, επικεφαλής του έργου για τη διεθνή οικονομία στο Atlantic Council, ένα think tank, δήλωσε ότι η λίστα των ερωτημάτων που αιωρούνται γύρω από τους δασμούς του Τραμπ έχει μόνο μεγαλώσει. Τώρα, αυτά κυμαίνονται από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του Τραμπ έως το αν θα ζητήσει επιστροφές των ήδη καταβληθέντων δασμών.

