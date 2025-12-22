Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του!

Το θανατηφόρο περιστατικό έγινε στις Σέρρες

22 Δεκ. 2025 21:30
Pelop News

Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (22/12/2025) το απόγευμα στο Παραλίμνιο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών αυτοκίνητο παρέσυρε στις 18:30 στην επαρχιακή οδό Ψυχικού – Πεθελινού στο ρεύμα προς Παραλίμνιο, ενα ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη του πατινιού, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα.

