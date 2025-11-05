Οδηγός βήμα-βήμα για το Επίδομα Θέρμανσης σε πολυκατοικίες μέσω του myΘέρμανση

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου 2025, και για κατοίκους πολυκατοικιών με κοινό καυστήρα, η δημιουργία προφίλ στη πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Το προφίλ απαιτεί σωστή καταχώριση του ΑΦΜ του διαχειριστή ή της εταιρείας διαχείρισης, ώστε να ενεργοποιηθούν οι αιτήσεις των ενοίκων. Σε περιπτώσεις αυτόνομης θέρμανσης ανά διαμέρισμα, κάθε κάτοικος υποβάλλει αίτηση ως μονοκατοικία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι διαχειριστές πρέπει να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα, διακρίνοντας ανοιχτά και κλειστά, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η κατανομή ισχύει για όλο το έτος, με σύνολο χιλιοστών 1000, και η ενεργοποίηση πληρωμής πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Δήλωση στοιχείων από διαχειριστές

Οι διαχειριστές, εκπρόσωποι ή εταιρείες διαχείρισης καταχωρίζουν:

ΑΦΜ διαχειριστή, εκπροσώπου ή εταιρείας.

ΑΦΜ πολυκατοικίας, αν υπάρχει.

Αριθμό κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ισοδύναμης παροχής.

Χιλιοστά συμμετοχής διαμερισμάτων σε δαπάνες θέρμανσης.

Ονοματεπώνυμα φυσικών προσώπων σε μη επαγγελματικά διαμερίσματα.

Μετά την καταχώριση, ενεργοποιείται η διαδικασία πληρωμής. Για δαπάνες μέσω κοινοχρήστων, προστίθενται αριθμός απόδειξης ή ειδοποιητηρίου πληρωμής, ΑΦΜ διαχειριστή και ποσό ανά δικαιούχο. Η ενεργοποίηση ξεκινά με την πρώτη αίτηση ενοίκου, φανερή από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση».

Συμφωνία στοιχείων σε παραστατικά

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, ΑΦΜ και αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με αυτά του προφίλ. Αν υπάρχει ΑΦΜ πολυκατοικίας και επιθυμείται έκδοση παραστατικών σε αυτό, ορίζεται μέσω «Ορισμός ΑΦΜ», χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Στις αιτήσεις ενοίκων, πάντα αναγράφεται ΑΦΜ διαχειριστή.

Σε αλλαγή διαχειριστή, δημιουργείται νέο προφίλ. Οι ενοίκοι υποβάλλουν αιτήσεις στο νέο, με ενεργοποίηση από τον νέο διαχειριστή. Μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, αγορές έως 31 Μαρτίου 2026 εκδίδονται στον προηγούμενο ΑΦΜ, αλλιώς δεν διασταυρώνονται.

Περιπτώσεις χωρίς διαχειριστή ή κοινόχρηστη παροχή

Αν απουσιάζει διαχειριστής, οι ένοικοι/ιδιοκτήτες ορίζουν έναν για δημιουργία προφίλ, καταχώριση διαμερισμάτων και χιλιοστών. Χωρίς κοινόχρηστη παροχή, συμφωνείται χρήση παροχής ενός ενοίκου (συνήθως διαχειριστή).

Για αυτόνομη θέρμανση ανά διαμέρισμα, κάθε δικαιούχος αιτείται ως μονοκατοικία, με ξεχωριστά παραστατικά αγοράς καυσίμου.