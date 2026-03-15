Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια και ο Πρωθυπουργός – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις

Μας ενοχλεί μερικές φορές το γεγονός ότι δεν λέγονται τα οφθαλμοφανή όπως πρέπει να ειπωθούν. Αναφερόμαστε φυσικά στον Οδοντωτό και στην απόφαση του ΟΣΕ ν΄ αναστείλει τα δρομολόγια της γραφικής διαδρομής Διακοφτού – Καλαβρύτων επ’ αόριστον.

Μια απόφαση, η οποία υπό συγκριτικές συνθήκες εύκολα χαρακτηρίζεται ακατανόητη, αλλά και μια απόφαση από την άλλη πλευρά, η οποία στη βάση σύγχρονων δεδομένων θεωρείται επιβεβλημένη. Εξηγούμε κατωτέρω τις δύο αυτές διαμετρικά αντίθετες διαστάσεις:

ΠΡΟ ΤΕΜΠΩΝ

Ο Οδοντωτός λειτούργησε απρόσκοπτα από το 1896 επί πάρα πολλές δεκαετίες. Σε εποχές, δηλαδή, που δεν είχε σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την όποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κι όμως, όσα περιοδικά προσκόμματα προέκυπταν στη λειτουργία της γραμμής, αντιμετωπίζονταν πάραυτα και ουδέποτε χρειάστηκε ν’ ανασταλούν τα δρομολόγια μέχρι νεωτέρας… Αν θέλουμε να τραβήξουμε μια χρονική γραμμή, όλα αυτά ίσχυαν Π.Τ. (προ Τεμπών). Μετά την εθνική τραγωδία, όμως, οι εμπλεκόμενοι στο μέλλον της γραμμής έδωσαν έμφαση στην αποποίηση ευθυνών.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια συνέβησαν (ή παραλείφθηκαν) τα εξής σημαντικά:

⦁ Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για να διακριβωθεί η επικινδυνότητα της διαδρομής και ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως αμέλησαν να προχωρήσουν σε έργα καταλληλόλητας, χωρίς ακόμη αυτή η προανακριτική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί.

⦁ Ο ΟΣΕ, σε αυτό το τρίχρονο διάστημα πέρα από κάποιες εργασίες καθαρισμού της γραμμής, δεν έβαλε ούτε ένα … πετραδάκι για να λειτουργεί ο Οδοντωτός με ασφάλεια.

⦁ Η Hellenic Train, που διαχειρίζεται τα δρομολόγια, πονηρά ποιούσα, άφησε τον OΣE να έχει το πρόσταγμα και να βγάλει το φίδι από τη τρύπα.

ΦΥΛΑΚΗ

Εδώ που φτάσαμε η αναστολή των δρομολόγιων δεν… αναστέλλεται. Ο ΟΣΕ το λέει ξεκάθαρα: «Δεν θέλουμε να βιώσουμε την όποια ποινική ταλαιπωρία, ούτε να πάμε φυλακή»! Με άλλα λόγια απ’ όταν προέκυψε η τραγωδία των Τεμπών, ήταν θέμα χρόνου να πάρει αρνητική τροπή η λειτουργία του Οδοντωτού.

Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ένεκα της ευθυνοφοβίας του, πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο ο Οργανισμός. Για δύο λόγους. Αφενός διότι δεν μερίμνησε επί τρία ολόκληρα χρόνια να επιφέρει βελτιώσεις στην γραμμή του Οδοντωτού και αφετέρου διότι η ανακοίνωση για παύση των δρομολογίων, δεν συνοδεύεται από κάποιον οδικό και χρονικό χάρτη επαναλειτουργίας της γραμμής.

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΝΟ

Επειδή από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι ήταν σχεδόν προειλημμένη η απόφαση της αναστολής των δρομολογίων, φρονούμε ότι έπρεπε ο ΟΣΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, να έχει εκπονήσει ένα κοστολογημένο πλάνο εργασιών, (γεωλογικές μελέτες, έργα αντιστήριξης, βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής κ.ά.).

Εκπρόσωποι των τοπικών φορέων χαρακτηρίζουν δικαίως ανησυχητικό το γεγονός ότι ο ΟΣΕ δεν κάνει νύξη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Απ’ όλες τις αντιδράσεις περισσότερο μας κέντρισε την περιέργεια η σιβυλλική απάντηση με την οποία εκδήλωσε τη δυσφορία του ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος: «Να ρωτήσετε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα».

Αν ο δήμαρχος ήθελε να πει ότι η λειτουργία του Οδοντωτού υπερβαίνει τη βούληση (ή την αδιαφορία) του ΟΣΕ και φτάνει μέχρι τον πρωθυπουργό, συμφωνούμε.

Αφού δεν αντιλαμβάνονται την ιστορία και την αξία της λειτουργίας του Οδοντωτού οι «υπηρεσιακοί παράγοντες», ας δοθεί η λύση σε κορυφαίο θεσμικό, πρωθυπουργικό επίπεδο…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



