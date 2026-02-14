Οδοντωτός: Ο Δήμος Αιγιάλειας επιμένει στην ασφάλεια και απαντά στις ερμηνείες

Διευκρινίσεις για τις κινήσεις γύρω από τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο δίνει ο Δήμος Αιγιαλείας, τονίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής λειτουργία του ιστορικού μέσου και η αποσαφήνιση της σχετικής απόφασης.

14 Φεβ. 2026 15:26
Pelop News

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας, Δημήτρης Ελευθεριώτης, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτού–Καλαβρύτων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως επισημαίνεται, η δημοτική αρχή συνεχίζει να θέτει ως βασική προτεραιότητα την ασφαλή λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου, με στόχο την προστασία των επιβατών αλλά και τη διατήρηση της αξιοπιστίας ενός μέσου μεταφοράς που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι το σχετικό δελτίο Τύπου αποτυπώνει την ουσία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πως οποιεσδήποτε διαφορετικές αναγνώσεις ή ερμηνείες δεν ανταποκρίνονται —όπως αναφέρεται— στο πραγματικό περιεχόμενό της.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η συζήτηση θα πρέπει να παραμένει επικεντρωμένη στο βασικό ζήτημα, που αφορά την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, χωρίς παρερμηνείες που ενδέχεται να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από την ουσία του θέματος.

Συγκερκιμένα στη δήλωσή του ο κ. Ελευθεριώτης αναφέρει: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει να προασπίζει την ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτού-Καλαβρύτων, με την απόφαση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Το δελτίο τύπου του Δήμου Αιγιαλείας αποτυπώνει την ουσία της απόφασης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του ιστορικού αυτού μέσου μεταφοράς.

Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του δελτίου τύπου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καταδεικνύει προσπάθεια απομάκρυνσης από το ουσιαστικό περιεχόμενο της απόφασης».

