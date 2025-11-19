Οφειλέτες Δημοσίου: Αναστολή ποινικών διώξεων για όσους πτωχεύουν, πρόστιμα για IRIS

Το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, φέρνει νέες ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, τις φορολογικές διαδικασίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Στον πάγο οι ποινικές διώξεις, Με την εγγραφή στο Μητρώο Φερεγγυότητας «παγώνουν» άμεσα όλες οι ποινικές διαδικασίες για οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία πτώχευσης χωρίς τον κίνδυνο ποινικών κυρώσεων να αιωρείται πάνω τους. Η οριστική διαγραφή των σχετικών αδικημάτων προβλέπεται σε έναν έως τρία χρόνια μετά την απαλλαγή από τα χρέη, ρύθμιση που αναμένεται να ξεμπλοκάρει χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια. Παράλληλα, ενεργοποιείται ένας νέος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Επαγγελματίες-οφειλέτες με ενδείξεις οικονομικής κατάρρευσης θα ειδοποιούνται και θα λαμβάνουν voucher για δωρεάν πρόσβαση σε ειδικούς συμβούλους. Για πρώτη φορά, το κράτος εισάγει και ψυχολογική υποστήριξη, αναγνωρίζοντας ότι η υπερχρέωση δεν είναι μόνο λογιστική υπόθεση, αλλά πλήγμα με κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις.

Μεταβατικό πλαίσιο για τους ευάλωτους. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους ευάλωτους οφειλέτες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ παλαιών και νέων ρυθμίσεων. Η κρατική επιδότηση που λάμβαναν όσοι ήταν σε διαδικασία μεταβίβασης κατοικίας σε Φορέα Ακινήτων διακόπτεται αυτομάτως όταν ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Στόχος είναι να μπει τέλος σε παράλληλα και αλληλοεπικαλυπτόμενα μέτρα που δημιουργούσαν σύγχυση και κενά προστασίας.

Επέκταση απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων. Aπαλλάσσονται από τον ΕΦΑ νομικά πρόσωπα και φορείς που υπηρετούν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς, καθώς και εταιρικά σχήματα που κατέχουν το σύνολο των συμμετοχών τους. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις στη Φορολογική Διοίκηση για τέτοιου τύπου ακίνητα αρχειοθετούνται, καθώς το ισχύον καθεστώς του ΕΦΑ έχει πλέον απολέσει τη στόχευσή του και λειτουργούσε με δεκάδες εξαιρέσεις.

Καμπάνες για IRIS. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ, για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνεται στο ποσό των 300.000 ευρώ. Για καθυστερήσεις στην αναβάθμιση POS προβλέπεται πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ για τερματικά που μένουν σε παλιά έκδοση επιβάλλεται 500 ευρώ έκαστο, εφόσον η ευθύνη βαρύνει την επιχείρηση.

