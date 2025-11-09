ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Με Πινέδα η μεγάλη «απόδραση» από το Παγκρήτιο

Η ΑΕΚ έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο κόντρα στον ΟΦΗ, είδε δυο γκολ της να ακυρώνονται σε κάθε 45λεπτο, αλλά όταν «ξύπνησε» στην επανάληψη, έφτασε και στη νίκη (0-1) με το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα. Μεγάλες επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Λίλο.

Με τη νίκη της αυτή, η ΑΕΚ ανέβηκε στους 22 βαθμούς και διατήρησε την επαφή της με τον κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, την ώρα που ο ΟΦΗ παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις (6 βαθμοί) και στο +1 από τον ουραγό, Πανσερραϊκό.

Χωρίς να πιέσει υπερβολικά, η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι κόντρα στον ΟΦΗ στο ξεκίνημα του αγώνα, πλησιάζοντας τα αντίπαλα καρέ, παίζοντας κυρίως από τις πτέρυγες, με Πενράις, Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά.

Ο ΟΦΗ είδε τον ταξιάρχη Φούντα να αντιμετωπίζει από νωρίς πρόβλημα (γύρισε τα δάχτυλά του πέφτοντας, μετά από τάκλιν) και βρέθηκε από νωρίς σε θέση άμυνας. Η ΑΕΚ πίεσε και είδε το γκολ που πέτυχε στο 12’ με τον Ζοάο Μάριο να ακυρώνεται, για επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου (ο VAR συμφώνησε με τον Τσακαλίδη ότι υπήρχε παράβαση). Οι «κιτρινόμαυροι» φώναξαν για την ακύρωση του γκολ!

Μέχρι το 30’ η ΑΕΚ είχε το… πάνω χέρι του αγώνα, χωρίς να απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία (τα σουτ του Κοϊτά δεν έφεραν πρόβλημα στον τερματοφύλακα, Λίλο). Ο ΟΦΗ ανέβασε την έντασή του και δυσκόλεψε τους φιλοξενούμενους, αναγκάζοντάς τους σε διαδοχικά λάθη. Η Ένωση ανέλαβε μετά από λίγο και πάλι επιθετική πρωτοβουλία, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία, στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ μπήκε επιθετικά στην επανάληψη, κλείνοντας τον ΟΦΗ στο μισό του γηπέδου που αμύνθηκε. Στο 57’ ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Λίλο, από θέση τετ-α-τετ. Από το κόρνερ που προέκυψε, η Ένωση σκόραρε με κεφαλιά του Γιόβιτς, ,αλλά και το γκολ αυτό ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μουκουντί στον Καραχάλιο.

Η ΑΕΚ είχε ανεβάσει «στροφές» και προχώρησε και στις πρώτες της αλλαγές (Καλοσκάμης και Μαρίν έξω, Πιερό και Μάνταλος μέσα). Ακολούθησαν τεράστιες χαμένες ευκαιρίες από τους «κιτρινόμαυρους». Στο 67’ ο Ζοάο Μάριο πέρασε κάθετα στον Πινέδα που πάτησε περιοχή, ο Μεξικανός δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Λίλο, όπως και ο Πιερό να κάνει προβολή, με τον Πενράις στη συνέχεια να παίρνει το ριμπάουντ και να σουτάρει πάνω στα σώματα. Στο 69’ και μετά από κάθετη του Γκατσίνοβιτς η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Πιερό, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο σε τετ α τετ. Ο κίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε σχεδόν… με σπαγκάτο!

Τελικά, η «λύτρωση» για την ΑΕΚ ήρθε στο 74’, με τον Πινέδα. Οι «κιτρινόμαυροι» αντάλλαξαν υπέροχα την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μεξικανός έδωσε στον Πιερό που του έδωσε εκ νέου την μπάλα και με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

ΟΦΗ και ΑΕΚ προχώρησαν σε αλλαγές μέχρι το φινάλε του ματς, με τους Κρητικούς να μην μπορούν να απειλήσουν την εστία του Στρακόσα και την Ένωση να έχει μια μεγάλη στιγμή στο 88′. Ο Μάνταλος έπιασε υπέροχο πλασέ από πλάγια θέση, αλλά ο Λίλο έδιωξε στο αριστερό του “γ” με το ένα χέρι. Στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα (90+4′) ο Γκρούγιτς έπιασε κοντινή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα άουτ.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας

4ος: Δρακίδης

VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης

