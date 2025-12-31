Οι αμυδρές ελπίδες του 2026

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Οι αμυδρές ελπίδες του 2026
31 Δεκ. 2025 18:00
Pelop News

Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται πάντοτε ένας απολογισμός της, ενώ συνοδεύεται και από μια πρόβλεψη – εκτίμηση για τη χρονιά που έρχεται. Το 2025 δεν ήταν μια καλή χρονιά.

Στο διεθνές περιβάλλον, ένας μόνο άνθρωπος ο Τραμπ, εκμεταλλευόμενος την ισχύ των ΗΠΑ που είχαν εξασφαλίσει επί δεκαετίες προηγούμενοι Πρόεδροι, κατάφερε να διαλύσει κρατικές φιλίες, θεσμούς, κανόνες, διεθνείς οργανισμούς αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα από μια μανιακή επιδίωξη του προσωπικού του κέρδους. Ολα γίνονται για να υπογράφονται συμφωνίες – μαμούθ για τον ίδιο και το στενό του περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις μεγάλες. Αυταρχικοί ηγέτες όπως ο Πούτιν επιστρέφουν από την απομόνωση. Χώρες με σταθερότητα που χρειάστηκαν χρόνια για να την αποκτήσουν (Καναδάς, Ελβετία, σκανδιναβικές χώρες και πολλές ακόμη) αναγκάζονται να εξοπλίζονται αγοράζοντας όπλα από τις… ΗΠΑ, αντί να ενισχύουν κι άλλο τις κοινωνικές τους παροχές.

Το 2025 το μήνυμα διεθνώς ήταν: Επιβάλλεται η αξίωση του ισχυρού, κανείς δεν μπορεί να σε προστατέψει από αυτό, κοίτα τι μπορείς να κάνεις μόνος σου.

Στην Ελλάδα, η ηθική κατάπτωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Με έναν ομολογουμένως ανεξήγητο τρόπο, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξελίχθηκε επί τρία χρόνια, σε έναν οχετό λάσπης, ύβρεων, ψεμάτων, συνωμοσιολογίας και παραλογισμού. Ποτέ σε καμία άλλη χώρα, ένα τέτοιο δυστύχημα -και έχουν γίνει πολλά- δεν «αξιοποιήθηκε» πολιτικά για να διαβρώσει την κοινωνία.

Πρωταγωνιστές σε αυτή την πρωτοφανή κατάντια που συνεχίζεται, πολιτικοί όπως ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, μαζί με την αντιπολίτευση που τους ακολουθούσε «για να είναι με την κοινωνία που αντιδρά», αλλά και μιας κυβέρνησης ανίκανης να υπερασπιστεί την αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα, συμβάλλοντας και αυτή, στην δημιουργία μιας ψεκασμένης κοινωνίας που υπερασπιζόταν με πάθος τα ψεύδη.

Ερχεται λοιπόν το 2026. Η λογική μάς λέει ότι θα είναι μια συνέχεια του 2025. Μόνο που υπάρχουν αμυδρές ελπίδες κάτι να διορθωθεί. Στις ΗΠΑ θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές που ο Τραμπ φαίνεται πως θα τις χάσει. Αυτό θα τον περιορίσει, με τις ΗΠΑ, να ετοιμάζονται για τις εκλογές του 2028 που ο Τραμπ αναγκαστικά θα φύγει.

Στην Ελλάδα θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Ολη η ψευδολογία θα καταρρεύσει με κρότο. Παράλληλα θα πλησιάζουν οι εκλογές του 2027 όπου η κοινωνία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Υπάρχει η ελπίδα από πολλούς να επιστρέψει η λογική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:19 Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)
18:10 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα
18:00 Οι αμυδρές ελπίδες του 2026
17:51 Στατίνες και χοληστερόλη: Οδηγός για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
17:41 Είπαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά
17:30 Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
17:21 Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Σέρρες – Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά»
16:58 Πάτρα: «Μπλόκο» στα πολεμικά καταφύγια – Τι συνέβη
16:49 Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας για το Ατρόμητος – Αχαϊκή
16:30 Απολογισμός Τσιάρα για το 2025: Κλείνει μια δύσκολη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα με πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ
16:18 Απειλητικός ο Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: Δεν θα ανεχθούμε αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας
16:07 Έκθεση ΟΟΣΑ «Health at a Glance 2025»: Πού αντέχει και πού υστερεί το ελληνικό σύστημα υγείας
15:53 ΕΦΚΑ: Δύο ταχυτήτων οι αποδοχές – Ποιος είναι ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις και ποιος στις μικρότερες
15:41 Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος
15:27 Αγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Πάτρα – Νεανική βία χωρίς φρένο
15:14 Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023
15:03 Καποδίστριας: Ο μπάρμπα Γιάννης που δεν χώρεσε στην Ελλάδα των μικρών 
14:50 Καιρός – Πρωτοχρονιά 2026: Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου
14:40 Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ