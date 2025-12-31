Οι αμυδρές ελπίδες του 2026

Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται πάντοτε ένας απολογισμός της, ενώ συνοδεύεται και από μια πρόβλεψη – εκτίμηση για τη χρονιά που έρχεται. Το 2025 δεν ήταν μια καλή χρονιά.

Στο διεθνές περιβάλλον, ένας μόνο άνθρωπος ο Τραμπ, εκμεταλλευόμενος την ισχύ των ΗΠΑ που είχαν εξασφαλίσει επί δεκαετίες προηγούμενοι Πρόεδροι, κατάφερε να διαλύσει κρατικές φιλίες, θεσμούς, κανόνες, διεθνείς οργανισμούς αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα από μια μανιακή επιδίωξη του προσωπικού του κέρδους. Ολα γίνονται για να υπογράφονται συμφωνίες – μαμούθ για τον ίδιο και το στενό του περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις μεγάλες. Αυταρχικοί ηγέτες όπως ο Πούτιν επιστρέφουν από την απομόνωση. Χώρες με σταθερότητα που χρειάστηκαν χρόνια για να την αποκτήσουν (Καναδάς, Ελβετία, σκανδιναβικές χώρες και πολλές ακόμη) αναγκάζονται να εξοπλίζονται αγοράζοντας όπλα από τις… ΗΠΑ, αντί να ενισχύουν κι άλλο τις κοινωνικές τους παροχές.

Το 2025 το μήνυμα διεθνώς ήταν: Επιβάλλεται η αξίωση του ισχυρού, κανείς δεν μπορεί να σε προστατέψει από αυτό, κοίτα τι μπορείς να κάνεις μόνος σου.

Στην Ελλάδα, η ηθική κατάπτωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Με έναν ομολογουμένως ανεξήγητο τρόπο, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξελίχθηκε επί τρία χρόνια, σε έναν οχετό λάσπης, ύβρεων, ψεμάτων, συνωμοσιολογίας και παραλογισμού. Ποτέ σε καμία άλλη χώρα, ένα τέτοιο δυστύχημα -και έχουν γίνει πολλά- δεν «αξιοποιήθηκε» πολιτικά για να διαβρώσει την κοινωνία.

Πρωταγωνιστές σε αυτή την πρωτοφανή κατάντια που συνεχίζεται, πολιτικοί όπως ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, μαζί με την αντιπολίτευση που τους ακολουθούσε «για να είναι με την κοινωνία που αντιδρά», αλλά και μιας κυβέρνησης ανίκανης να υπερασπιστεί την αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα, συμβάλλοντας και αυτή, στην δημιουργία μιας ψεκασμένης κοινωνίας που υπερασπιζόταν με πάθος τα ψεύδη.

Ερχεται λοιπόν το 2026. Η λογική μάς λέει ότι θα είναι μια συνέχεια του 2025. Μόνο που υπάρχουν αμυδρές ελπίδες κάτι να διορθωθεί. Στις ΗΠΑ θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές που ο Τραμπ φαίνεται πως θα τις χάσει. Αυτό θα τον περιορίσει, με τις ΗΠΑ, να ετοιμάζονται για τις εκλογές του 2028 που ο Τραμπ αναγκαστικά θα φύγει.

Στην Ελλάδα θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Ολη η ψευδολογία θα καταρρεύσει με κρότο. Παράλληλα θα πλησιάζουν οι εκλογές του 2027 όπου η κοινωνία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Υπάρχει η ελπίδα από πολλούς να επιστρέψει η λογική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



