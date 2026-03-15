Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από τον ΝΑΟ Κέρκυρας – Φωτογραφίες

Την ήττα από τον ανώτερο αγωνιστικά και βαθμολογικά ΝΑΟ Κέρκυρας στην Πάτρα υπέστη η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ.

15 Μαρ. 2026 15:56
Pelop News

Την ήττα με 17-11 από τον πρωτοπόρο ΝΑΟ Κέρκυρας γνώρισε η ΝΕΠ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.
Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Χατζηγούλας. Τα 8λεπτα: 3-4, 2-6, 3-3, 3-4. Τα γκολ του ΝΑΟ Κέρκυρας: Ρέτσης 2, Μπρούτσος 3, Γκαράνης 5, Γιαννιώτης 1, Παπαβασιλείου 3, Μπαλής 1, Τίγκας 1, Μελιδονιώτης 1.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος, Περίδης 1, Φυτάλης 1, Βέλιος, Καραϊσκος 2, Ασάντι 2, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης 1, Μουσας, Γουρδούπης, Τσαγρής 1, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Κρεμανταλάς 3.

Ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι το έργο μας ήταν δύσκολο. Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα και ξέραμε τι μας περίμενε στο μεταξύ μας παιχνίδι. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας δεν είναι τυχαία πρώτος στον Ομιλό μας. Εμείς προχωράμε με τα νέα παιδιά της ομάδας μας και στα εναπομείναντα παιχνίδια. Ο στόχος της παραμονής έχει επιτευχθεί κι από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα είναι θέμα της διοίκησης. Για εμένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, πάντως, το ότι η ομάδα μας σώθηκε με τα νεαρά παιδιά που διαθέτει, τα οποία απέκτησαν φέτος σημαντικές εμπειρίες».

