Οι Ανδρες του ΝΟΠ λύγισαν στη Ν. Σμύρνη από τον Πανιώνιο

Μια ακόμα ήττα γνώρισε σήμερα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε με 23-10 από τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης και μάλιστα με μια εμφατική επικράτηση.

Οι κυανέρυθροι του Κώστα Δήμου επιβλήθηκαν άνετα του ΝΟ Πατρών, για την 4η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Α’ φάσης και έφτασαν στην 3η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς (τρεις νίκες και μία ήττα σε τέσσερις αγώνες). Ο ΝΟ Πατρών μένει στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.

Με πλουραλισμό στην επίθεση και με κορυφαίους σκόρερ τους Γούνα (5 γκολ), Μπιτσάκο και Τακάτα (από 4), ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή μεγάλο προβάδισμα, προηγήθηκε 11-5 στο ημίχρονο και 18-6 στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου και έφτασε άνετα στην τελική επικράτηση.

Οκτάλεπτα: 7-3, 4-2, 7-1, 5-4.

