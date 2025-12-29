Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη

Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
29 Δεκ. 2025 15:09
Pelop News

Αν και η επιστροφή στη δράση για την Α1 Εθνική πόλο ανδρών αργεί ακόμη –το επόμενο παιχνίδι είναι την 1η Φεβρουαρίου εκτός έδρας, με το Παλαιό Φάληρο- στη διοίκηση του ΝΟΠ κινούνται από τώρα με στόχο την ενίσχυση της ομάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πατρινή ομάδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ξένου παίκτη, προκειμένου να ενισχυθεί, με τις θέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο να είναι αυτές του φουνταριστού ή της περιφέρειας.
Μάλιστα, φέρεται να έχουν ήδη ξεχωρίσει δύο με τρεις περιπτώσεις αθλητών, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει ακόμη κάποια οριστική συμφωνία.
Θετική είναι και η εισήγηση του τεχνικού Φώντα Λεμπέση για την απόκτηση ενός παίκτη που θα διαθέτει εμπειρία και θα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Πρόθεση της διοίκησης είναι οι εξελίξεις να «τρέξουν» στις αρχές Ιανουαρίου, ώστε, σε περίπτωση που επιλεγεί ξένος παίκτης, να ενσωματωθεί στο ρόστερ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα για να μπει στη φιλοσοφία των «δαιμόνων».
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, καθώς ο Λεμπέσης έχει προγραμματίσει για τον ΝΟΠ μια μίνι προετοιμασία διάρκειας σχεδόν 20 ημερών, η οποία θα περιλαμβάνει και ορισμένα δυνατά φιλικά στην Αθήνα. Ιδανικά, σε αυτή τη διαδικασία θα βρίσκεται από νωρίς και ο νέος ξένος παίκτης.
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, μετά το ρεπό λόγω Χριστουγέννων οι παίκτες επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις και σήμερα θα ξεκαθαριστούν και τα φιλικά τεστ.
Η πατρινή ομάδα θα δώσει ορισμένα φιλικά στην Αθήνα, αλλά οι ημερομηνίες και οι αντίπαλοι θα ξεκαθαρίσουν τα επόμενα 24ωρα.

