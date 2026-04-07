Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνουν το πλεονέκτημα έδρας

07 Απρ. 2026 11:26
Pelop News

Με άγχος θα κάνει Πάσχα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία δεν έχει καταφέρει να πετύχει τον βασικό της στόχο – την αποφυγή των πλέι-άουτ – και, πλέον, επιδιώκει την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας για τη μάχη της παραμονής.

Οπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στις 7 αγωνιστικές της β΄ φάσης – και με μόλις μία να απομένει – είναι ξεκάθαρος ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που χρειάζεται ο ΝΟΠ για να τερματίσει στην 6η θέση. Οι «δαίμονες» θέλουν νίκη το Σάββατο 18/4, εντός έδρας, απέναντι στον ΟΦΘ και ταυτόχρονα ήττα των Χανίων εκτός έδρας, από την ισχυρή Γλυφάδα.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό που μπορεί να επιτευχθεί, ωστόσο, πάνω απ΄ όλα, ο ΝΟΠ θα πρέπει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να κάνει το δικό του καθήκον. Ο δρόμος προς την παραμονή παραμένει δύσκολος, ακόμη και με την κατάκτηση της 6ης θέσης, καθώς, εφόσον ο ΝΟΠ ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας της Κρήτης που αναμένεται να τερματίσει στην 7η θέση, στη συνέχεια θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ΟΦΘ με μειονέκτημα έδρας. Βεβαίως, είναι προτιμότερο να μην προτρέχουμε. Πρώτα απ΄ όλα, ο ΝΟΠ οφείλει να κερδίσει τον ΟΦΘ στην τελευταία αγωνιστική και στη συνέχεια όλα θα κριθούν στα πλέι-άουτ.
ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης έχει καταρτίσει πρόγραμμα προπονήσεων σχεδόν για όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο σχεδιασμός λέει ότι οι «δαίμονες» θα δουλέψουν μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ενδεχόμενο η πατρινή ομάδα να βρεθεί τη Μεγάλη Τέταρτη στην Αθήνα για να δώσει φιλικά προπονητικού χαρακτήρα με τον Υδραϊκό και τον Εθνικό, ωστόσο αυτό θα «κλειδώσει» σήμερα. Θα είναι παράλληλα μια καλή ευκαιρία και για τον Μαυροβούνιο Χάντζιτς να ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο στη φιλοσοφία της ομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ