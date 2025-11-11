Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες με το πρόσχημα ότι θα συναντηθεί με μία γυναίκα, οι δολοφόνοι παρέσυραν τον 27χρονο οικοδόμο από τη Χαλκίδα στα Βίλια, τον βασάνισαν για τουλάχιστον 24 ώρες, τον πυροβόλησαν και τον μετέφεραν στο ερημικό σημείο στα Σκούρτα στη Βοιωτία, όπου έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν.

Η υπόθεση στην Βοιωτία, για την αστυνομία είναι ένας γρίφος, ωστόσο έχουν στα χέρια τους πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιοι, όχι μόνο ήθελαν νεκρό τον 27χρονο οικοδόμο με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά έτρεφαν ιδιαίτερο μίσος για αυτόν.

Έτσι τον βασάνισαν πριν τον εκτελέσουν και στη συνέχεια τον κάψουν. Του φόρεσαν χειροπέδες, τον βασάνισαν για ώρες. Δεν ήθελα να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους, καθώς είχαν επαφές μαζί του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τον μετέφεραν σε διάφορα σημεία και ενδεχομένως να αφήναν ίχνη DNA που θα μαρτυρούσαν την ταυτότητά τους.

Για αυτό τον λόγο αποφάσισαν να τον κάψουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί το Μάιο από τη Γλυφάδα και έφερε πάνω πινακίδες όμοιου αυτοκινήτου από την Πιερία.

Και αυτό ίσως αποδειχθεί το μεγάλο λάθος των δολοφόνων καθώς ενδεχομένως να δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και να κατέβηκαν στην περιοχή της Βοιωτίας για να δολοφονήσουν τον οικοδόμο.

Το βέβαιο ειναι ότι σε άλλο σημείο τον πυροβόλησαν στο στήθος και τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον μετέφεραν στην ερημική τοποθεσία για να τον κάψουν.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει στους αστυνομικούς οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ο νεαρός άντρας δεν είχε κάποιες περίεργες επαφές όμως είχε δεχτεί απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, ο οποίος μάλιστα τον είχε απειλήσει ότι θα τον κάψει ζωντανό.

Αυτό ίσως είναι και το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου. Ωστόσο οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών ψάχνουν και άλλα ενδεχόμενα για το κίνητρο των δολοφόνων.

Να έχει μπλέξει δηλαδή με κυκλώματα λαθρεμπορίας, να τους έριξε και για αυτό αποφάσισαν αφού τον βασάνισαν να τον εκτελέσουν.

Το γεγονός ότι τον παρέσυραν στο ραντεβού το απόγευμα της περασμένης Τρίτης μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής δείχνει ότι ενδεχομένως στο κινητό τηλέφωνο που δεν έχει βρεθεί, να φανεί ποιοι είναι αυτοί που τον προσέγγισαν για να τον εκτελέσουν.

Ο 27χρονος έφυγε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης από τη Χαλκίδα για να πάει σ’ ένα ραντεβού στα Βίλλια. Φτάνοντας στο γήπεδο του χωριού, τηλεφώνησε στις 7 και 15 σε δικό του πρόσωπο για να του πει πως όλα ειναι καλά. Εκεί βρέθηκε και το αυτοκίνητο του.

Όμως οι δολοφόνοι τον άρπαξαν του πέρασαν χειροπέδες, τον βασάνισαν για ώρες και στη συνεχεία τον σκότωσαν και τον έκαψαν.

