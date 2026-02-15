Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες

Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
15 Φεβ. 2026 22:20
Pelop News

Πολύ καλά δείγματα γραφής για την εφηβική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία σημείωσε δύο νίκες και μια ήττα στα παιχνίδια της α΄ φάσης του πανελλήνιου πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
Στον πρώτο αγώνα ο ΝΟΠ νίκησε με 5-0 άνευ αγώνα αφού ο ΟΥΚ Βόλου δεν κατέβηκε να αγωνιστεί, νίκησε εύκολα με 18-10 τον Αρη και ηττήθηκε χθες με 21-14 από τον ισχυρό ΠΑΟΚ.
Μάλιστα, ο ΝΟΠ έχανε με 13-7, μείωσε σε 13-12, αλλά ο δικέφαλος του Βορρά έφτασε στη νίκη με 21-14.
Η πατρινή ομάδα πήρε την πρόκριση στην επομένη φάση, καθώς συμφώνα με το νέους κανονισμούς όλες οι ομάδες του εν λόγω ομίλου πήραν το «εισιτήριο» στην επόμενη φάση.
Το ρόστερ του ΝΟΠ αποτελείτε από πέντε εφήβους και οι υπόλοιποι είναι Παίδες, όμως έχουν ταλέντο και θα επιδιώξουν να διαγράψουν μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.
Προπονητής των εφήβων είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης με συνεργάτη στον πάγκο τον Βασίλη Κανελλόπουλο και υπεύθυνο της ομάδας τον Δημήτρη Καγκελάρη, ενώ οι παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν οι εξής:
Αθανασόπουλος Σπύρος, Αναστασίου Γεώργιος, Γαλάνης Ανδρέας, Γιώτης Αχιλλέας, Ζαφείρης Ηλίας , Καγκελάρης Σπύρος, Κανελλόπουλος Ραφαήλ, Λαμπάτος Απόστολος, Νταφογιάννης Παντελής, Παπουλίδης Ίωνας, Σκερπανιάς Οδυσσέας, Σοφιανόπουλος Θέμης, Τουντόπουλος Διονύσης , Τουντόπουλος Παναγιώτης και Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:50 Ηράκλειο: Στο έλεος των ανέμων, ακυρώθηκαν πτήσεις
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
21:51 Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι
21:40 Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα
21:24 Καισαριανή: Βανδαλισμών το μνημείο των 200 μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών
21:14 Οι έφηβοι του Ερμή προκρίθηκαν στον τελικό Πελοποννήσου
21:05 Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα ευρήματα για Τσίπρα-Καρυστιανού
20:55 Σοκ από την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο»
20:45 Τι αποκάλυψε ο Χρ. Δάντης για τη μητέρα του
20:35 Βροχές και καταιγίδες τη Δεύτερα-Τι καιρό θα κάνει στη Δ. Ελλάδα
20:25 Η Παναχαϊκή γκέλα με Πήγασο – Λιόνας: «Μείναμε στη νίκη με Αχαγιά ΄82»
20:20 Το διπλό χτύπημα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα σοκ των πράσινων
20:11 Ντ. Καλαμπάκος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, περιμένουμε τους τραυματίες»
20:02 Αχαΐα: Το σπίτι και η κατάρα της κυρα-Δέσπως από τα Λουσικά
19:54 Ρωσία: Σεισμός στις Κουρίλες Νήσους
19:47 Η Αχαγιά ΄82 υπέκυψε στους Γαργαλιάνους και απομακρύνεται από τα ψηλά
19:44 Νετανιάχου: «Έχουμε σχέδιο για τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ