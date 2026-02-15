Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες

Πολύ καλά δείγματα γραφής για την εφηβική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία σημείωσε δύο νίκες και μια ήττα στα παιχνίδια της α΄ φάσης του πανελλήνιου πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Στον πρώτο αγώνα ο ΝΟΠ νίκησε με 5-0 άνευ αγώνα αφού ο ΟΥΚ Βόλου δεν κατέβηκε να αγωνιστεί, νίκησε εύκολα με 18-10 τον Αρη και ηττήθηκε χθες με 21-14 από τον ισχυρό ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο ΝΟΠ έχανε με 13-7, μείωσε σε 13-12, αλλά ο δικέφαλος του Βορρά έφτασε στη νίκη με 21-14.

Η πατρινή ομάδα πήρε την πρόκριση στην επομένη φάση, καθώς συμφώνα με το νέους κανονισμούς όλες οι ομάδες του εν λόγω ομίλου πήραν το «εισιτήριο» στην επόμενη φάση.

Το ρόστερ του ΝΟΠ αποτελείτε από πέντε εφήβους και οι υπόλοιποι είναι Παίδες, όμως έχουν ταλέντο και θα επιδιώξουν να διαγράψουν μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.

Προπονητής των εφήβων είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης με συνεργάτη στον πάγκο τον Βασίλη Κανελλόπουλο και υπεύθυνο της ομάδας τον Δημήτρη Καγκελάρη, ενώ οι παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν οι εξής:

Αθανασόπουλος Σπύρος, Αναστασίου Γεώργιος, Γαλάνης Ανδρέας, Γιώτης Αχιλλέας, Ζαφείρης Ηλίας , Καγκελάρης Σπύρος, Κανελλόπουλος Ραφαήλ, Λαμπάτος Απόστολος, Νταφογιάννης Παντελής, Παπουλίδης Ίωνας, Σκερπανιάς Οδυσσέας, Σοφιανόπουλος Θέμης, Τουντόπουλος Διονύσης , Τουντόπουλος Παναγιώτης και Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης.

