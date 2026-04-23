Οι έφηβοι του ΝΟΠ ρίχνονται στην μάχη της πρόκρισης

Οι έφηβοι του ΝΟΠ ρίχνονται στην μάχη της πρόκρισης
23 Απρ. 2026 17:11
Pelop News

Έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκρισή της στην Τελική Φάση της Golden League (10-12/7) είναι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα συμμετάσχει στους αγώνες της Γ΄ Φάσης του Πανελληνίου Εφηβικού Πρωταθλήματος, που φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», (23-26/4) με στόχο να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς προβλήματα και ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες: Γιώργος Αναστασίου, Γιάννης Ανδρεόπουλος, Σπύρος Αθανασόπουλος, Ανδρέας Γαλάνης, Ηλίας Ζαφείρης, Σπύρος Καγκελάρης, Ραφαήλ Κανελλόπουλος, Άγγελος Λαμπάτος, Παντελής Νταφιγιάννης, Οδυσσέας Σκεπαρνιάς, Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος, Κώστας Σχορτσιανίτης, Διονύσης Τουντόπουλος, Παναγιώτης Τουντόπουλος, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.

Το πρόγραμμα των αγώνων για την ομάδα μας έχει ως εξής:

Παρασκευή 23/4

1η αγωνιστική, 19:30: ΝΟΠ – Υλισιακός

Σάββατο 24/4

2η αγωνιστική, 10:30: ΝΟΠ – ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική, 15:30: ΝΟΠ – ΝΑΟ Κέρκυρας

