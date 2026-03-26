Οι ηθοποιοί Θ. Ιωάννου και Β. Μιχάλης στον peloponnisos FM

Οι παραστάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στο θέατρο “Αγορά”

Οι ηθοποιοί Θ. Ιωάννου και Β. Μιχάλης στον peloponnisos FM
26 Μαρ. 2026 12:32
Pelop News

Στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” του Peloponnisos FM 103,9, ο Προκόπης Κόγκος υποδέχθηκε τους ηθοποιούς Θέμιδα Ιωάννου και Βαγγέλη Μιχάλη, οι οποίοι μας μίλησαν για την παράσταση «CHAKRAS» — μια αστυνομική κωμωδία με στοιχεία θρίλερ, σε κείμενο της Λίλιαν Δημητρακοπούλου και σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά.

Η δημοσιογράφος ης εφημερίδας Πελοπόννησος, Κριστυ Κουνινιώτη, με πολυετή εμπειρία στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ συμμετείχε τηλεφωνικά στη συνέντευξη, θέτοντας ερωτήματα όπως:

Τι τους γοητεύει στο είδος της αστυνομικής κωμωδίας

Τι αρέσει στο κοινό στον συνδυασμό μυστηρίου και γέλιου

Δυσκολίες της παράστασης και χρονική της διάρκεια

Η σκηνική χημεία τους ως ζευγάρι

Οι «κόντρα ρόλοι» και οι προκλήσεις για έναν ηθοποιό

Η υπόθεση της παράστασης:

Η διάσημη δασκάλα ενεργειακής εξισορρόπησης, Έλεν Τσάκρας, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια και βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν ιστό μυστηρίου, σκοτεινών μυστικών και… φόνο στη βίλα του παλιού της φίλου, του υπουργού Ιάσονα Ιακωβίδη. Ένας διεφθαρμένος πολιτικός, μια φίλη με μυστικά και ο αρχηγός της αστυνομίας πλέκουν ένα παιχνίδι ανατροπών και αποκαλύψεων.

🎭 Χαρακτήρες & ηθοποιοί:

Βαγγέλης Μιχάλης – διεφθαρμένος υπουργός

Θέμιδα Ιωάννου – Έλεν Τσάκρας

Γιώργος Παράμερος – τραγουδιστής & ηθοποιός

Βίκυ Σταυροπούλου – νέα συνεργασία στο θίασο

📅 Παραστάσεις:

Από Παρασκευή 27 Μαρτίου

Παρασκευή & Σάββατο 21:15 | Κυριακή 20:30

📍 Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149, Πάτρα

🎫 Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 14€

Μειωμένο / Ομαδικά 10+: 12€

Άνεργοι / Ατέλεια: 10€

Κρατήσεις: 6906-558899

