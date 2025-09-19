Οι «Φάροι της Ελληνικής Ποίησης» φώτισαν την Πάτρα ΦΩΤΟ

Οι «Φάροι της Ελληνικής Ποίησης» φώτισαν το δρόμο του ελληνικού πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, του αναστοχασμού και της ελπίδας στην εναρκτήρια εκδήλωση του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της αίθουσας «Ερασμίας Κάνιστρα» του ΟΛΠΑ στο Νέο Λιμάνι Πατρών.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα ποιητή, Μανόλη Αναγνωστάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του και 20 χρόνων από τον θάνατό του, ο οποίος υπήρξε φάρος της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης, αλλά και φωνή της ανθρώπινης μοναξιάς, της μνήμης και της αλήθειας.

Κάτω από τον έναστρο πατραϊκό ουρανό και με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, 30 Έλληνες ποιητές, εμπνευσμένοι από τον στίχο του Μανόλη Αναγνωστάκη «τα φώτα ενός απίθανου ορίζοντα», με τα ποιήματά τους φώτισαν νέους ορίζοντες στη σκέψη, στην κατανόηση και στην αυτογνωσία, ζωντανεύοντας την έμπνευση που ο σπουδαίος ποιητής μας χάρισε και αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου του.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ποιητές, Άκης Παρώδης, Ζώζη Ζωγραφίδου, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Πηνελόπη Αλιβιζάτου, Χρήστος Τζανάκος, Μυρσίνη Γκανά, Δημήτρης Μουζάκης, Μαρίνα Μ. Χρηστάκη, Δημήτρης Βασιλάκης, Μαρία Κούρση, Σωτήριος Σουλιώτης, Ελένη Στεφανοπούλου, Ρήσος Χαρίσης, Ευαγγελία (Λίλη) Κοτσώνη, Γεώργιος Πισσάνης, Λιάνα Σακελλίου, Γεώργιος Δ. Αναγνώστου, Λένα Καλλέργη, Γιάννης Πατίλης, Ηρώ Νικοπούλου, Γιώργος -Ίκαρος Μπαμπασάκης, Μαρία Δάτσικα, Γιώργος Δένδιας, Χάρης Μελιτάς, Ιωάννης Κοψίνης, Ιωσήφ Βεντούρας, Κώστας Σπαρτινός, Νίκος Σκούτας, Νικόλαος Βλαχάκης και Τάσσος Παγιασλής.

Τις λέξεις των ποιητών συνόδευσε αρμονικά η καθηγήτρια του Ωδείου της Πολυφωνικής, Δέσποινα Κριμπά με την κιθάρα της, σε μία μοναδική συνύπαρξη στίχων και μουσικής, δημιουργώντας ένα λίκνο συναισθημάτων και στοχασμού.

Ακολούθησε η απονομή του βραβείου Χορηγού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την μοναδική αυτή, εκδήλωση, η οποία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της Πάτρας και των δημιουργών της.

Η βραδιά έκλεισε με ένα μοναδικό δρώμενο βασισμένο στο ποίημα του Μανόλη Αναγνωστάκη «Ο Πόλεμος» που παρουσίασαν οι Καθηγητές, Βασίλης Τάσσης και Έλενα Αλεξανδράκη σε κείμενα της θεατρικής συγγραφέως, Λούλας Αναγνωστάκη και μουσική του Παλαιστίνιου, Ραμίντ Χάρα.

Tο πρόγραμμα του 8oυ Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που φιλοξενεί 83 ποιήτριες και ποιητές από 23 χώρες και διοργανώνεται από το Γραφείο Ποιήσεως Ελλάδας και το Culturebook.gr, σε συνεργασία με τα Διεθνή Βραβεία Ποίησης «Jean Moréas» συνεχίζεται με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αναγνώσεις με μουσική και θέατρο, συνομιλίες με τις εικαστικές τέχνες, δημόσιες συζητήσεις και συναντήσεις με τους/τις ποιητές/ποιήτριες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



