«Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!»,, η ανάρτηση της μητέρας του

Η κατάσταση της υγείας του 18χρονου Μάριουο παραμέει σταθερή έπειτα από τη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (21/11/2025) στο Τορίνο, αλλά αύριο θα ξαναμπεί στο χειρουργείο για μια νέα επέμβαση.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτηση της στο Facebook η μητέρα του 18χρονου φοιτητή, Εύη Βέρρη, η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά οι γιατροί θεώρησαν αύριο ότι θα χρειαστεί να μπει και πάλι στο χειρουργείο.

Η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια»

Πριν το μεταφερθεί στο Τορίνο για τη μεταμόσχευση, ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου. Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ με αποτέλεσμα να έχει λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Η διάγνωσή του έγινε στο νοσοκομείο Saint Luc των Βρυξελλών όπου νοσηλεύτηκε από την ηλικία των 2,5 μηνών.

