Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στρέφονται ξανά στη μητέρα τους – Ο Σον Πρέστον εμφανίζεται πλέον ως “Spears” στα social

Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του Κέβιν Φέντερλαϊν βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω της σχέσης τους με το επώνυμο της μητέρας τους. Σύμφωνα με το People, ο 20χρονος Σον Πρέστον έχει αλλάξει το Instagram handle του σε “Sean P Spears”, εγκαταλείποντας δημόσια το “Federline”, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη νομική αλλαγή στο όνομά του. Η πληροφορία ότι και οι δύο γιοι κινούνται προς το επώνυμο Spears έχει κυκλοφορήσει και σε άλλα δημοσιεύματα που επικαλούνται το Us Weekly, αλλά η πιο ξεκάθαρα επιβεβαιωμένη κίνηση αφορά προς το παρόν τον Σον Πρέστον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια επανεμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους δύο γιους της. Στις 30 Μαρτίου 2026, η τραγουδίστρια ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από κοινή έξοδο με τον Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς πάνω σε σκάφος, σε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή που έδειχνε τους τρεις τους χαλαρούς και χαμογελαστούς.

Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν συνδεθεί με το γεγονός ότι η Μπρίτνεϊ είχε περάσει για χρόνια περίοδο αποξένωσης από τα παιδιά της. Τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα δείχνουν ότι η σχέση τους έχει βελτιωθεί αισθητά από το 2024 και μετά, με τη μητέρα τους να μοιράζεται ολοένα και πιο συχνά δημόσιες στιγμές μαζί τους. Το People αναφέρει ότι η επανασύνδεση αυτή είναι πλέον πιο ορατή και πιο σταθερή.

Το νέο αυτό κεφάλαιο στις οικογενειακές τους σχέσεις έρχεται και μετά τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στις 4 Μαρτίου 2026 στη Βεντούρα της Καλιφόρνια, με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Τόσο το Reuters όσο και το People έχουν επιβεβαιώσει τη σύλληψη, ενώ εκπρόσωπός της είχε δηλώσει ότι η τραγουδίστρια θα περνούσε περισσότερο χρόνο με τους γιους της και ότι το περιβάλλον της επεξεργάζεται ένα καθυστερημένο αλλά αναγκαίο σχέδιο στήριξης για την ευημερία της.

Σύμφωνα με το People, η παρουσία των παιδιών της στη ζωή της φαίνεται να λειτουργεί σταθεροποιητικά. Το περιοδικό έχει μεταδώσει ότι η Μπρίτνεϊ νιώθει και πάλι «ολοκληρωμένη» έχοντας τους γιους της κοντά της, ενώ πηγές αναφέρουν πως και τα ίδια τα παιδιά θεωρούν ότι η επαφή μαζί της βοηθά τη συνολική κατάσταση.

Παράλληλα, υπάρχει και η επαγγελματική διάσταση της σχέσης με τον μικρότερο γιο της. Το People είχε μεταδώσει νωρίτερα φέτος ότι η Μπρίτνεϊ βοηθά τον Τζέιντεν να έρθει σε επαφή με παραγωγούς από το δικό της δίκτυο, καθώς εκείνος εξετάζει τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Αυτό δείχνει ότι η επανασύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στο οικογενειακό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται και σε ένα πιο ενεργό ενδιαφέρον για το μέλλον των παιδιών της.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι πίσω από την αλλαγή στο όνομα στα social media κρύβεται κάτι μεγαλύτερο από μια απλή διαδικτυακή λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει ακόμη νομική αλλαγή επωνύμου, όμως η δημόσια επιλογή του Σον Πρέστον να εμφανίζεται πλέον ως “Spears” μοιάζει να λειτουργεί σαν σαφές μήνυμα για τη νέα φάση της σχέσης του με τη μητέρα του.

