«Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα; Το έκανα για προστασία», η θέση της δασκάλας που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της

Η δασκάλα που κατήγγειλε μαθητή της Α’ Δημοτικού στο Λουτράκι για θωπεία σε δηλώσεις της τόνισε: «Είμαι εκπαιδευτικός 25 χρόνια, πρώτη φορά μου συνέβη αυτό και για αυτό το ανέφερα. Δεν θέλω να στιγματίσω το παιδί αλλά να προσέχουμε όλοι». Παράλληλα επισήμανε τα εξής: «Αυτό το παιδί πρέπει να το βοηθήσουμε».

«Να εξετάσουν το παιδάκι αυτό, μακάρι να το εξετάσουν και να είναι καλά, αυτό θέλουμε με όλη μας την καρδιά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο MEGA η Ναταλία Κατσίφη.

«Να βοηθηθούν και οι γονείς, εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά αλλά πρέπει το παιδάκι να το προστατέψουν οι γονείς, να βάλουν όρια. Αν όλα τα σήματα τα περνάμε αδιάφορα και λέμε δεν πειράζει. (…) Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει», είπε.

«Τα παιδάκια σήμερα… Υποφέρουν πολλά παιδάκια, τα αφήνουν άθελά τους οι γονείς καμία φορά στην τηλεόραση, το διαδίκτυο, στο σινεμά και βλέπουν αισχρά θεάματα»», σημείωσε.

«Εγώ το έκανα για προστασία»

Η ίδια ανέφερε πως δεν επικοινώνησε με την οικογένεια διότι «περίμενα πως θα αντιμετωπίσει το σχολείο το περιστατικό». Ισχυρίστηκε πως αφότου έκανε καταγγελία στην αστυνομία, «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά. Όταν δεν μπορούν οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους».

«Να προστατέψουμε το παιδί και τη δουλειά μας. Εγώ το έκανα για προστασία, για εμένα, τα άλλα παιδάκια, για να μην ξανασυμβεί», είπε. Οι γονείς κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά δεν δρουν με υγιή τρόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση γιατί έφτασε μέχρι την αστυνομία, είπε πως περίμενε «να λύσει το θέμα το σχολείο που δεν το έλυσε». «Το θέμα είναι να βοηθηθούν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι διευθυντές», δήλωσε σε άλλο σημείο.

«Το θεώρησα πολύ σημαντικό το γεγονός και επειδή αντιλήφθηκα ότι δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο σχολείο (…) Όταν το είπα, δεν μου είπαν τίποτα», είπε. «Όταν είπα το περιστατικό δεν έδωσαν σημασία. Ήθελα να το προσέξουν το παιδί αυτό, οι γονείς καταρχήν. Οι ίδιοι οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους, αυτοί έχουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Οι γονείς όλη μέρα βλέπουν τι κάνουν τα παιδιά τους», ανέφερε.

«Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα;»

«Ήθελα να το λύσει το θέμα η διεύθυνση του σχολείου όχι εγώ, επανέλαβε. Οι γονείς να προσέχουν τα παιδάκια τους για να μην συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά. Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα; Ποτέ δεν έχει πάει δάσκαλος να κάνει καταγγελία για ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Το παιδάκι είναι μικρό για αυτό έκανα καταγγελία. Αν το αφήσουμε το παιδάκι και δεν αντιδράσουμε μπορεί να συνεχίσει και να φτάσει 12, 15, 18 και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γιατί να μην προλάβουμε το κακό από την αρχή;», είπε η κυρία Κατσίφη.

