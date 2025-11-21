Τραγωδία στον Πειραιά: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στις καταγγελίες

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα.

21 Νοέ. 2025 16:41
Pelop News

Πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται ήταν το σχολείο Πειραιά, στο οποίο σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας σε πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση.

Νέες καταγγελίες για υποστελέχωση και ελλείψεις στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο της 13χρονης

Ειδικότερα, αναφέρει πως το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα. Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών έπειτα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά την ώρα της πρωινής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

 

