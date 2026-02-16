Οι γυναίκες του ΝΟΠ ανεβάζουν στροφές για το τοπικό ντέρμπι

Οι γυναίκες του ΝΟΠ ανεβάζουν στροφές για το τοπικό ντέρμπι
16 Φεβ. 2026 13:27
Pelop News

Η αντιστροφή μέτρηση για ένα από τα πολύ σημαντικά φετινά παιχνίδια έχει ξεκινήσει για την γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το Σάββάτο (20/2, 18.15) παίζει με τη ΝΕΠ.

Η ομάδα του Κανελλόπουλου έχει πολλούς λόγους να θάλλει να δείξει καλό πρόσωπο και να πάρει τη νίκη. Ο ΝΟΠ θέλει το θετικό αποτέλεσμα κυρίως για βαθμολογικούς λόγους ώστε να ξεκολλήσει από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Φυσικά έχει ισχυρό κίνητρο για να πανηγύρισε το τρίποντο ώστε να πάρει ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου. Στα θετικά είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες για τον πατρινό τεχνικό που έχει όλες τις αθλήτριες στην διάθεση του.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στα Κύθηρα με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ