Οι γυναίκες του ΝΟΠ ανεβάζουν στροφές για το τοπικό ντέρμπι

Η αντιστροφή μέτρηση για ένα από τα πολύ σημαντικά φετινά παιχνίδια έχει ξεκινήσει για την γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το Σάββάτο (20/2, 18.15) παίζει με τη ΝΕΠ.

Η ομάδα του Κανελλόπουλου έχει πολλούς λόγους να θάλλει να δείξει καλό πρόσωπο και να πάρει τη νίκη. Ο ΝΟΠ θέλει το θετικό αποτέλεσμα κυρίως για βαθμολογικούς λόγους ώστε να ξεκολλήσει από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Φυσικά έχει ισχυρό κίνητρο για να πανηγύρισε το τρίποντο ώστε να πάρει ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου. Στα θετικά είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες για τον πατρινό τεχνικό που έχει όλες τις αθλήτριες στην διάθεση του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



