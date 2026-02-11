Οι γυναίκες του ΝΟΠ χωρίς άγχος με Εθνικό

11 Φεβ. 2026 10:43
Pelop News

Χωρίς άγχος θα αγωνιστεί σήμερα το μεσημέρι (14.30) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, τον ισχυρό Εθνικό για την 14η αγωνιστική της Water Polo League.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι μεγάλη, όμως η πατρινή ομάδα που θα αγωνιστεί χωρίς την Ν. Μπαλάτσα θα τα δώσει όλα για μια καλή εμφάνιση και μια δυνατή προπόνηση ενόψει του τοπικού ντέρμπι με τη ΝΕΠ.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Κραβαρίτης-Σαραβελάκη.

