Οι γυναίκες του ΝΟΠ χωρίς άγχος με Εθνικό

Χωρίς άγχος θα αγωνιστεί σήμερα το μεσημέρι (14.30) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, τον ισχυρό Εθνικό για την 14η αγωνιστική της Water Polo League.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι μεγάλη, όμως η πατρινή ομάδα που θα αγωνιστεί χωρίς την Ν. Μπαλάτσα θα τα δώσει όλα για μια καλή εμφάνιση και μια δυνατή προπόνηση ενόψει του τοπικού ντέρμπι με τη ΝΕΠ.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Κραβαρίτης-Σαραβελάκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



