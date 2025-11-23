Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
Χαμένη ευκαιρία για την γυναίκεια ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία παρότι πάλεψε έχασε εκτός έδρας, με 12-8 από την Ηλιούπολη για την 10η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.
Η πατρινή ομάδα ήταν κοντά στο σκορ μέχρι και τα μισά του τρίτου 8λεπτου με το ημίχρονο να είναι 3-4 υπέρ του ΝΟΠ.
Στα μισά του τρίτου 8λεπτου το σκορ από 4-4 έγινε 8-5 από την Ηλιούπολη που εκμεταλλεύτηκε κενά στην άμυνα.
Ο ΝΟΠ μείωσε σε 8-6 που ήταν το αποτέλεσμα στο τέλος της τρίτης περιόδου και 9-7, αλλά μέχρι εκεί,.
Η Ηλιούπολη με κορυφαία την Γκίλλα προηγήθηκε με 11-7 στα τρία λεπτά πριν το τέλος και κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος.
Τα 8λεπτα: 2-2,1-2, 5-2,4-2.
ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κροτό 1,Γροζοπουλου 1, Πασσά 1, Ράντονιτς 4, Μοίραλη 1.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News