Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα
19 Οκτ. 2025 18:41
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ προχώρησε το πρωί και σε αεροπορικά πλήγματα αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:28 Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
20:20 Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αρνείται πως πυροβόλησε ο φερόμενος εκτελεστής – 6ωρη κατάθεση στην ανακρίτρια
20:11 Θεοφανία Παπαθωμά: «Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου»
20:11 Η Αχαγιά ΄82 μεγάλη απόδραση από την Κυνουρία!
20:02 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Αθώος Ζεύς
19:54 Μυστράς: Προσπάθησε να ανάψει το τζάκι ρίχνοντας βενζίνη και έπαθε εγκαύματα
19:45 Ηράκλειο: Καλύτερη η κατάσταση του 13χρονου που είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
19:35 «Αφεντικό» της πόλης οι γυναίκες του Ατρόμητου
19:33 Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής
19:30 Βλέπει ψηλά η Παναχαϊκή, νίκησε και το Κορωπί – Φωτογραφίες
19:25 Ο Προμηθέας 2014 μπλακ-άουτ στο φινάλε και ήττα στη Λιβαδειά – Βίντεο
19:24 Μια ενδοσκόπηση στις (νέες) παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή – Το «πικρό ποτήρι» μιας εθνικής κρίσης…
19:16 Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο»
19:07 Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους
18:59 Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη στην «Π»: «Μια ομάδα που θα ενώνει»
18:50 Ποια είναι τα 9 διάσημα κοσμήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες από το Λούβρο – Η στιγμή της κλοπής ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα
18:33 Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: Εύκολα και άνετα πέρασε με τον Σορτς πρωταγωνιστή
18:22 ΣΕΦ: Έβαλαν ξανά μουσαμάδες στο παρκέ μετά το Ολυμπιακός – Πανιώνιος
18:14 Φονικό στη Φοινικούντα: Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του Ελληνοβρετανού που κατηγορείται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ