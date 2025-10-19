Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ προχώρησε το πρωί και σε αεροπορικά πλήγματα αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

